Umarga Crime : सावकारी जाचातून महिला फार्मसिस्टचा विनयभंग; जिवे मारण्याची धमकी, तिघांवर गुन्हा दाखल

उमरगा, (जि. धाराशिव) - खासगी सावकाराकडून घेतलेले कर्ज फेडले तरी आणखी पैशांची मागणी करत एका महिला मेडिकल चालकाचा विनयभंग करून पतीला जिवे मारण्याची धमकी दिल्याप्रकरणी उमरगा पोलीस ठाण्यात बुधवारी (ता. १०) तिघांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे..या बाबतची माहिती अशी की, तक्रारदार महिला नसीमा वसीम डांगे (वय-३८) रा. मदनसुरी बंगला, शिवपुरी रोड, उमरगा यांचे पतंगे रोडवरील पोस्ट ऑफिसजवळ 'सफा मेडिकल स्टोअर्स' आहे. त्यांनी डिसेंबर २०२३ मध्ये आर्थिक अडचणीमुळे गणेश भद्रप्पा येणेगुरे रा. उमरगा याच्याकडून पन्नास हजार रुपये व्याजाने घेतले होते. त्यानंतर त्यांनी स्वतःची शेतजमीन विकून गणेश याला व्याजासह तब्बल पाच लाख रुपये परत केले होते. तरीही गणेश हा आणखी पैशांसाठी सतत फोन करून त्रास देत होता..दरम्यान मंगळवारी (ता. नऊ) रात्री नऊ वाजण्याच्या सुमारास नसीमा डांगे व त्यांचे पती मेडिकलमध्ये असताना गणेश येणेगुरे, शुभम संतोष अंबुलगे व अन्य एक अनोळखी व्यक्ती तेथे आले. गणेशच्या सांगण्यावरून शुभम अंबुलगे याने फिर्यादी महिलेला लज्जा उत्पन्न होईल असे कृत्य करून विनयभंग करून पैसे न दिल्यास दोन दिवसांत पतीचा 'गेम' करण्याची धमकी आरोपींनी दिली..फिर्यादी महिला पोलीस ठाण्यात तक्रार देत असताना, आरोपींनी त्यांच्या भावाला फोन करून 'तक्रार देऊ नका, नाहीतर परिणाम वाईट होतील' अशी धमकीही दिली. याप्रकरणी उमरगा पोलिसांनी गणेश येणेगुरे, शुभम अंबुलगे आणि एका अनोळखी व्यक्तीविरुद्ध बेकायदेशीरित्या पैशांची मागणी करणे, विनयभंग आणि जिवे मारण्याची धमकी दिल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल केला असून पोलीस पुढील तपास करत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.