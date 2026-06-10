मराठवाडा

Umarga Crime : सावकारी जाचातून महिला फार्मसिस्टचा विनयभंग; जिवे मारण्याची धमकी, तिघांवर गुन्हा दाखल

खासगी सावकाराकडून घेतलेले कर्ज फेडले तरी आणखी पैशांची मागणी करत एका महिला मेडिकल चालकाचा विनयभंग.
Crime

Crime

sakal

अविनाश काळे
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​उमरगा, (जि. धाराशिव) - खासगी सावकाराकडून घेतलेले कर्ज फेडले तरी आणखी पैशांची मागणी करत एका महिला मेडिकल चालकाचा विनयभंग करून पतीला जिवे मारण्याची धमकी दिल्याप्रकरणी उमरगा पोलीस ठाण्यात बुधवारी (ता. १०) तिघांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

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