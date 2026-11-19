बीड - बीड पोलीस मुख्यालयात कार्यरत असलेल्या ३१ वर्षीय महिला पोलीस कॉन्स्टेबल हिने या १८ नोव्हेंबर रोजी सकाळी साडेनऊ वाजण्याच्या सुमारास जुना धानोरा रोड येथील घरातून निघून गेल्यापासून बेपत्ता झाल्या आहेत..त्यांना ऋतीक ईश्वर वडमारे उर्फ लल्ला याने अज्ञात कारणासाठी नेल्याचा संशय व्यक्त करत त्यांच्या आई यांनी शिवाजीनगर पोलीस ठाण्यात फिर्याद दिली आहे..महिला पोलीस कॉन्स्टेल आपल्या दोन मुलांसह वास्तव्यास असून, पतीचे दोन वर्षांपूर्वी निधन झाले आहे. १८ नोव्हेंबर रोजी त्या ड्युटीवर न आल्याने मैत्रिणीने विचारणा केल्यानंतर त्यांचा शोध घेण्यात आला, मात्र त्या आढळून आल्या नाहीत. पोलीस पुढील तपास करत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.