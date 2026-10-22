मराठवाडा

Women Farmer Certificat: महिला शेतकरी प्रमाणपत्रासाठी प्रतीक्षा कायम; सिल्लोडमध्ये ३० हजार अर्जांपैकी १० हजार ६८१ मंजूर

Women Farmers in Sillod Await Certificate Approval: महिला शेतकरी प्रमाणपत्रासाठी प्रतीक्षा कायम; सिल्लोडमध्ये १० हजार ६८१ अर्ज मंजूर
Sillod Women Farmer Certificate Update 30000 Applications Received but Thousands of Farmers Still Await Approval in Maharashtra

Sillod Women Farmer Certificate Update 30000 Applications Received but Thousands of Farmers Still Await Approval in Maharashtra

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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-निल्लोड | महेश रोडे

सिल्लोड : शेतीत प्रत्यक्ष राबणाऱ्या महिलांना शासकीय योजनांचा लाभ मिळावा, यासाठी महिला शेतकरी प्रमाणपत्राकरिता मोठ्या संख्येने ऑनलाइन अर्ज दाखल होत आहेत. मात्र, अर्जांची संख्या दोन लाखांवर ग्रामसभा व ग्रामपंचायतींच्या स्तरावरील पडताळणी आणि आवश्यक ठरावांच्या प्रक्रियेमुळे अर्जदार महिलांना प्रमाणपत्राची प्रतीक्षा करावी लागत आहे.

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