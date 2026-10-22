Women Farmer Certificat: महिला शेतकरी प्रमाणपत्रासाठी प्रतीक्षा कायम; सिल्लोडमध्ये ३० हजार अर्जांपैकी १० हजार ६८१ मंजूर

-निल्लोड | महेश रोडेसिल्लोड : शेतीत प्रत्यक्ष राबणाऱ्या महिलांना शासकीय योजनांचा लाभ मिळावा, यासाठी महिला शेतकरी प्रमाणपत्राकरिता मोठ्या संख्येने ऑनलाइन अर्ज दाखल होत आहेत. मात्र, अर्जांची संख्या दोन लाखांवर ग्रामसभा व ग्रामपंचायतींच्या स्तरावरील पडताळणी आणि आवश्यक ठरावांच्या प्रक्रियेमुळे अर्जदार महिलांना प्रमाणपत्राची प्रतीक्षा करावी लागत आहे..सिल्लोड तालुक्यात कृषी विभागाकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, ३० हजार ६८७ ऑनलाइन अर्जांपैकी १० हजार ६८१ अर्ज मंजूर झाले आहेत. दरम्यान, तालुक्यातील १३३ ग्रामपंचायतींपैकी अंदाजे ४५ ते ५० ग्रामपंचायतींमध्ये मंजुरीची प्रक्रिया पूर्ण झाल्याची माहिती आहे. त्यामुळे उर्वरित अर्जांची सद्यस्थिती काय, त्यांची पडताळणी कधी पूर्ण होणार आणि पात्र महिलांना प्रमाणपत्र कधी मिळणार, असे प्रश्न उपस्थित होत आहेत..जिल्ह्यात तालुकानिहाय यादीसिल्लोड -ऑनलाईन अर्ज-30687मंजूर -10681कन्नड -ऑनलाईन अर्ज -26155मंजूर 8566.फुलंब्री-ऑनलाइन अर्ज-13525मंजूर-2411गंगापूर-ऑनलाइन अर्ज -31430मंजूर-1380खुलताबाद-ऑनलाइन अर्ज-15189मंजूर-4202.पैठण-ऑनलाइन अर्ज-25968मंजूर-4556सोयगाव -ऑनलाइन अर्ज 11640मंजूर -638वैजापूर-ऑनलाइन अर्ज 24870मंजूर-6632छ.संभाजीनगर-ऑनलाइन अर्ज -23494मंजूर-1752.ग्रामसभेच्या ठरावानंतर प्रमाणपत्राची प्रक्रियामहिला शेतकरी प्रमाणपत्रासाठी ऑनलाइन अर्ज केल्यानंतर संबंधित महिलेचा शेतीतील प्रत्यक्ष सहभाग पडताळण्यासाठी अर्ज ग्रामसभेसमोर किंवा नियमानुसार संबंधित ग्रामपंचायतीच्या प्रक्रियेत ठेवला जातो. त्यानंतर अर्ज मंजूर किंवा नामंजूर करण्याबाबत ठराव केला जातो. ठराव मंजूर झाल्यानंतर पुढील प्रशासकीय प्रक्रिया पूर्ण करून प्रमाणपत्र दिले जाते. त्यामुळे ग्रामसभेचे ठराव, बैठकीचे वेळापत्रक आणि त्यासंबंधीची माहिती ऑनलाइन प्रणालीवर अपलोड करणे या बाबींना महत्त्व आहे..ग्रामसभा झाल्या; वेळापत्रक अपलोड करण्याची कार्यवाही बाकी“ग्रामसभा झाल्या आहेत. मात्र, ग्रामपंचायतीचे वेळापत्रक (शेड्यूल) ऑनलाइन अपलोड करणे आवश्यक असते. संबंधित ऑपरेटरकडून ते अपलोड झालेले नाही. त्यामुळे ते पुन्हा अपलोड करण्यात येईल,”गटविकास अधिकारी ,सिल्लोडरत्नाकर पगार‘पात्र महिलांना प्रमाणपत्र लवकर मिळावे’ .“मी महिला शेतकरी प्रमाणपत्रासाठी ऑनलाइन अर्ज केला असून, प्रमाणपत्र मिळण्याची प्रतीक्षा आहे. अर्ज करून बराच काळ झाला; मात्र अद्याप प्रमाणपत्र मिळालेले नाही. प्रमाणपत्र मिळाल्यास शासनाच्या विविध योजनांचा लाभ घेणे सोपे होईल. माझ्यासारख्या अनेक महिलांनी अर्ज केले आहेत. त्यामुळे प्रशासनाने प्रलंबित अर्जांची तातडीने पडताळणी करून पात्र महिलांना प्रमाणपत्र देण्याची प्रक्रिया लवकर पूर्ण करावी,”निर्मला आहेरअर्जदार महिलापात्रता आणि अर्ज प्रक्रियामहिला शेतकरी प्रमाणपत्रासाठी १८ वर्षे किंवा त्याहून अधिक वय असलेली, महाराष्ट्रात किमान एका हंगामात शेती किंवा शेतीशी निगडित काम करणारी महिला अर्ज करू शकते. या प्रमाणपत्रासाठी स्वतःच्या नावावर जमीन असणे आवश्यक नसल्याची माहिती उपलब्ध प्रक्रियेत नमूद आहे. ऑनलाइन अर्ज केल्यानंतर ग्रामसभा किंवा ग्रामपंचायतीच्या स्तरावर पडताळणी केली जाते. अर्ज नामंजूर झाल्यास नकाराचे कारण सात दिवसांत कळविणे आणि ठराव मंजूर झाल्यानंतर १५ दिवसांत प्रमाणपत्र देण्याची तरतूद असल्याची माहिती अर्ज प्रक्रियेत दिली आहे. प्रत्यक्ष अर्ज करताना संबंधित पोर्टलवरील अद्ययावत नियम तपासणे आवश्यक आहे.प्रलंबित अर्जांचा निपटारा करण्याची अपेक्षाशेतीच्या पेरणीपासून कापणीपर्यंत तसेच शेतीपूरक कामांमध्ये महिलांचे योगदान महत्त्वाचे आहे. अशा महिलांना शासकीय योजनांचा लाभ मिळविण्यासाठी प्रमाणपत्राची प्रतीक्षा करावी लागत असल्याने अर्जांची सद्यस्थिती स्पष्ट होणे आवश्यक आहे. ग्रामसभा झालेल्या ग्रामपंचायतींचे आवश्यक वेळापत्रक आणि ठरावांची नोंद ऑनलाइन प्रणालीवर वेळेत अद्ययावत करावी, तसेच पात्र अर्जांची पडताळणी करून मंजुरीची प्रक्रिया वेगाने पूर्ण करावी, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.