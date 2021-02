अंभेरी साठवण तलावाच्या कामामुळे सिंचनासाठी होणार लाभ

हिंगोली : तालुक्यातील अंभेरी साठवण तलाव अंतर्गत येणाऱ्या खानापूर, पाटण गावातील ६६.०० हेक्टर जमीन संपादित केली आहे. त्यामुळे साठवण तलावास सुरुवात झाली असून त्या तलावाच्या कामाची यंत्रणेच्या अधिकाऱ्यांनी नुकतीच पाहणी केली असुन लवकरच या तलावाचे काम होणार असल्याने त्याचा शेतकऱ्यांना सिंचनासाठी लाभ होणार आहे. अंभेरी साठवण तलाव अंतर्गत पाटण, खानापूर शिवारातील काही जमिनीचा समावेश केला आहे यामध्ये आतापर्यत केवळ ६६.०० हेक्टर जमीनिचे भूसंपादन केले आहे. तर उर्वरित क्षेत्राचे भूसंपादन करणे बाकी आहे. या तलावासाठी २२ कोटी १२ लाख निधी मंजूर झाल्याने तलावाच्या कामास सुरुवात झाली असून अधिकारी, कर्मचार्यांनी या कामाची नुकतीच पाहणी केली. त्यानुसार उर्वरित भूसंपादनसाठी निधी मिळावा यासाठी भूसंपादन विभागाच्या वतीने जिल्हाधिकारी रुचेश जयवंशी यांच्याकडे मंगळवारी ता. दोन रोजी प्रस्ताव सादर करण्यात आला आहे. उर्वरित भूसंपदनास मान्यता मिळताच त्याही जमिनीचे भूसंपादन केले जाणार आहे. साठवण तलावाच्या कामास लघु पाटबंधारे विभागाचे कार्यकारी अभियंता यांचे प्रतिनिधी श्री.कापसे, भूसंपादन विभागाचे उपजिल्हाधिकारी यांचे प्रतिनिधी चांदोजी लाखाडे ,दिगंबर शिंदे यांनी पाहणी केली. यावेळी त्यांनी सूचना दिल्या. अभेरी साठवण तलाव अंतर्गत खानापूर, पाटण, अभेरी या गावची साठवण तलावासाठी संपादित जमीन एकूण ६६ हेक्टर या तलावासाठी एकूण निधी २२ कोटी १२ लाख मंजूर होऊन सदर तलावाचे काम सुरू झालेले आहे. उर्वरित क्षेत्राचा भूसंपादन करणे बाकी असल्याने जिल्हाधिकारी श्री. जयवंशी यांना अहवाल सादर करण्यात आलेला आहे सदर साठवण तलावाची पाहणी करण्यात आली आहे. या तलावामुळे तीन ते चार गावातील शेतकऱ्यांना सिंचनासाठी लाभ होणार आहे.

