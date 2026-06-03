Parli Vaijnath News : लोकनेते गोपीनाथ मुंडे यांना अभिवादन करण्यासाठी गोपीनाथ गडावर कार्यकर्त्यांची गर्दी

परळी वैजनाथ - परळीचे भूमिपुत्र लोकनेते गोपीनाथ मुंडे यांना त्यांच्या पुण्यतिथी निमित्त अभिवादन करण्यासाठी तालुक्यातील पांगरी परिसरातील गोपीनाथ गडावर बुधवारी ता. 3 कार्यकर्त्यांनी गर्दी केली आहे..पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केलेल्या आव्हानाला प्रतिसाद व डिझेल पेट्रोलचा वापर कमी करून सर्वांची गैरसोय टाळण्याच्या दृष्टीने बुधवारी पुण्यतिथी ला गोपीनाथ गडावर न येता कार्यकर्त्यांनी आहे त्या ठिकाणी आपल्या गावात लोकनेते गोपीनाथ मुंडे यांची पुण्यतिथी साजरी करावी, असे आवाहन पर्यावरण मंत्री पंकजा मुंडे यांनी केल्यामुळे यंदा गोपीनाथ गडावर राज्यभरातून येणाऱ्या कार्यकर्त्यांची गर्दी कमी झाली आहे..केवळ परळी परिसर व आसपासच्या भागातूनच कार्यकर्ते आपल्या लोकनेत्याला अभिवादन करण्यासाठी गोपीनाथ गडावर आलेले आहेत. बुधवारी सकाळपासूनच येथे कार्यकर्त्यांची गर्दी आहे पुण्यतिथीच्या निमित्ताने गोपीनाथ गडाचा परिसर फुलांनी सजवला आहे. अंगणात रांगोळी काढली आहे. समाधीचे दर्शन, भजन, प्रसाद आदी कार्यक्रम येथे या निमित्ताने होत आहेत. साध्या पद्धतीने पुण्यतिथी साजरी होत आहे..बुधवारी सकाळी येथील भाजपचे ज्येष्ठ नेते श्रीराम मुंडे, माजी नगराध्यक्ष जुगल किशोर लोहिया, उमेश खाडे व त्यांच्या सहकारी कार्यकर्त्यांनी गडावर जाऊन गोपीनाथ मुंडे यांच्या समाधीचे दर्शन घेऊन पुष्प अर्पण केले. दुपारपर्यंत हजारो कार्यकर्ते येथे अभिवादन करण्यासाठी आले होते..पर्यावरण मंत्री पंकजा मुंडे, माजी खासदार डॉ. प्रीतम मुंडे त्याच्या मातोश्री प्रज्ञाताई मुंडे, युवक नेते अजय मुंडे व त्यांच्या कुटुंबातील सदस्य भाजपचे नेते कार्यकर्ते यांनी दुपारनंतर गोपीनाथ गडावर येऊन गोपीनाथ मुंडे यांच्या समाधीचे दर्शन घेऊन पुष्प अर्पण केले. यावेळी गोपीनाथ मुंडे यांना आवडणाऱ्या पदार्थांचा नैवेद्य समाधीला दाखवण्यात आला. लोकनेते गोपीनाथ मुंडे अमर रहे! अमर रहे! अशा घोषणा यावेळी कार्यकर्त्यांनी दिल्या. यामुळे परिसर दणानूण गेला होता..येथे आयोजित करण्यात आलेल्या भजनाच्या कार्यक्रमातही मुंडे कुटुंबीय सहभागी झाले होते. दरम्यान परळी पालिकेत लोकनेते गोपीनाथ मुंडे यांच्या प्रतिमेला पुष्पहार अर्पण करून अभिवादन करण्यात आले. यावेळी नगराध्यक्षा पद्मश्री धर्माधिकारी, नगरसेवक बाजीराव धर्माधिकारी, प्रा. पवन मुंडे, राजा पांडे, जयपाल लाहोटी, राजाखान पठाण, श्री तोतला यांच्यासह इतर नगरसेवक कार्यकर्ते कर्मचारी उपस्थित होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.