मराठवाडा

Parli Vaijnath News : लोकनेते गोपीनाथ मुंडे यांना अभिवादन करण्यासाठी गोपीनाथ गडावर कार्यकर्त्यांची गर्दी

परळीचे भूमिपुत्र लोकनेते गोपीनाथ मुंडे यांना त्यांच्या पुण्यतिथी निमित्त अभिवादन करण्यासाठी तालुक्यातील पांगरी परिसरातील गोपीनाथ गडावर बुधवारी ता. 3 कार्यकर्त्यांनी गर्दी केली.
Gopinath Gad

Gopinath Gad

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लक्ष्मण वाकडे
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परळी वैजनाथ - परळीचे भूमिपुत्र लोकनेते गोपीनाथ मुंडे यांना त्यांच्या पुण्यतिथी निमित्त अभिवादन करण्यासाठी तालुक्यातील पांगरी परिसरातील गोपीनाथ गडावर बुधवारी ता. 3 कार्यकर्त्यांनी गर्दी केली आहे.

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