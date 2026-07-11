Parbhani: येहळेगाव ते निशाणा मार्ग बनला जीवघेणा; रस्त्यावर खड्डेच खड्डे, वाहनचालकांचे हाल; १५ गावांना जोडणाऱ्या पुलाची दुरवस्था

येहळेगाव (सोळंके): औंढा नागनाथ तालुक्यातील येहळेगाव (सोळंके) ते निशाणा हा परिसरातील महत्त्वाचा संपर्क मार्ग सध्या अत्यंत दयनीय अवस्थेत असून रस्त्यावर जागोजागी मोठमोठे खड्डे पडल्याने वाहनचालक, शेतकरी व नागरिकांना मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. पावसामुळे रस्त्यावर पाणी व चिखल साचत असल्याने खड्ड्यांचा अंदाज येत नसून अपघाताचा धोका दिवसेंदिवस वाढत आहे. अनेक ठिकाणी डांबरीकरण पूर्णपणे उखडल्याने वाहतूक धोकादायक बनली आहे..या मार्गावरील नळीवरील पुलाची अवस्थाही अत्यंत बिकट झाली आहे. मागील वर्षी आलेल्या पुरात पुलावरील सिमेंटचा थर वाहून गेल्याने लोखंडी गजाळी उघडी पडली असून पुलावर ठिकठिकाणी मोठे खड्डे निर्माण झाले आहेत. ग्रामस्थांनी स्वतःहून मुरूम टाकून खड्डे बुजविण्याचा प्रयत्न केला होता; मात्र अलीकडील पावसात तोही वाहून गेल्याने पुलाची अवस्था आणखी गंभीर झाली आहे..Fake ₹500 Notes Seized : जळगावात सिनेस्टाईल थरार! बैलगाडीला धडक देऊन पळणाऱ्या कारमधून 500 रुपयांच्या नकली नोटा अन् तलवारी जप्त; 24 बंडले आढळल्याने गूढ वाढले.हा मार्ग येहळेगाव (सोळंके), निशाणा, सुरवाडी, आसोंदा, फुलदाभा, काकडदाभा यांसह परिसरातील सुमारे १५ गावांना जोडणारा प्रमुख दळणवळणाचा मार्ग आहे. येहळेगाव (सोळंके) येथील शेतकऱ्यांना त्यांच्या शेतात जाण्यासाठी हाच एकमेव पर्यायी मार्ग असल्याने रस्ता व पुलाची दुरवस्था त्यांच्या दैनंदिन शेतीच्या कामांवर थेट परिणाम करत आहे. या मार्गावरून शेतमालाची वाहतूक, व्यापारी व्यवहार, रुग्णांची ने-आण तसेच नागरिकांची दैनंदिन ये-जा मोठ्या प्रमाणात होते. विशेष म्हणजे निशाणा, सुरवाडी, आसोंदा, फुलदाभा, काकडदाभा आदी गावांतील विद्यार्थी याच मार्गाने तालुका व जिल्ह्याच्या ठिकाणी शाळा व महाविद्यालयात शिक्षणासाठी प्रवास करतात..India A vs Nepal: BCCI चा मोठा निर्णय! भारत 'अ' संघ पहिल्यांदाच नेपाळ दौऱ्यावर; डिसेंबरमध्ये रंगणार ऐतिहासिक T20 मालिका.कायमस्वरूपी उपाययोजनांची मागणीरस्ता आणि पुलाची दुरवस्था असल्यामुळे विद्यार्थ्यांना दररोज जीव धोक्यात घालून प्रवास करावा लागत असून त्याचा त्यांच्या शिक्षणावरही विपरीत परिणाम होत आहे.पावसाळ्यात नळीवर पुराचे पाणी आल्यास या मार्गावरील वाहतूक पूर्णपणे बंद होते आणि समोरील गावांचा संपर्क तुटतो. त्यामुळे रुग्णवाहिका, आपत्कालीन सेवा, आरोग्य सुविधा तसेच विद्यार्थ्यांची शाळा-महाविद्यालयात जाण्याची सोय विस्कळित होते. परिणामी संपूर्ण परिसरातील जनजीवनावर त्याचा गंभीर परिणाम होत आहे. त्यामुळे या रस्त्याची तातडीने दुरुस्ती करून दर्जेदार डांबरीकरण करण्यात यावे तसेच वारंवार उद्भवणारी समस्या लक्षात घेऊन या ठिकाणी तात्पुरत्या उपाययोजनांऐवजी कायमस्वरूपी उंच कमानी पुलाचे बांधकाम करण्यात यावे, अशी जोरदार मागणी ग्रामस्थ करीत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.