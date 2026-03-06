Parbhani Accident: ‘येलदरी’ पुलावर अपघातांचे सत्र सुरूच; पूर्णा नदीपात्रात पिकअप वाहन कोसळून युवकाचा मृत्यू

जिंतूर : तालुक्यातील पूर्णा प्रकल्पाच्या येलदरी धरणासमोरील कठडे नसलेल्या अरुंद धोकादायक पुलावर अपघाताचे सत्र सुरूच आहे. चालकाचा वाहनावरील ताबा सुटल्याने कठडे नसलेल्या पुलावरून पिकअप वाहन थेट नदीपात्रात कोसळून झालेल्या अपघातात एका युवकाचा मृत्यू झाला..मंगळवारी (ता. तीन) रात्रीच्या सुमारास घडलेली ही घटना बुधवारी (ता.चार) सकाळी उघडकीस आली. अंकुश रामेश्वर शिंदे (रा. शिंदे टाकळी, ता. सेनगाव) असे मृताचे नाव आहे. या घटनेमुळे परिसरात तीव्र संताप व्यक्त होत असून, सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या दिरंगाईने हा बळी गेल्याची भावना नागरिक व्यक्त करत आहेत..Sangli Accident : वाळू वाहतूक करणाऱ्या डंपरच्या धडकेत सातवीतील विद्यार्थी जागीच ठार; चाकाखाली डोके सापडले अन्....या अगोदरही येथे बरेच अपघात होऊन अनेकांना प्राणास मुकावे लागल्याने आणखी किती बळी घेणार? असा प्रश्नही उपस्थित केला जात आहे. येलदरी धरणाच्या निर्मितीवेळी १९६० च्या दशकात पाटबंधारे विभागातर्फे या पुलाचे बांधकाम करण्यात आले. अंकुश शिंदे हे मंगळवारी (ता.तीन) रात्री ८ ते ९ च्या सुमारास पिकअप वाहनाने जालना येथून गावाकडे निघाले होते. येलदरी येथील अरुंद पुलावरून जाताना पुलास कठडे नसल्याचे रात्रीच्यावेळी चालकाच्या लक्षात आले नाही..त्यामुळे चालकाचा वाहनावरील ताबा सुटला आणि वाहन थेट पूर्णा नदीपात्रात कोसळले. सध्या धरणातून विसर्ग सुरू असल्याने नदीला मोठा प्रवाह आहे. वाहन पाण्यात पडल्यानंतर पुलाला अडकले. मात्र, पाण्याचा वेग अधिक असल्याने अंकुश यांना बाहेर पडता आले नाही. घटना रात्री घडल्याने कोणाच्याही लक्षात आली नाही. बुधवारी (ता.चार) सकाळी पुलावरून ये-जा करणाऱ्यांना नदीपात्रात वाहन दिसल्यानंतर हा अपघात उघडकीस आला. विदर्भ आणि मराठवाड्याच्या सीमेवरील या पुलास पर्याय म्हणून पूर्णा नदीवर राज्य शासनाने कोट्यवधी रुपये खर्च करून आधुनिक ‘सी-लिंक’ पद्धतीचा पूल बांधला आहे..मात्र, केवळ पुलाच्या दोन्ही बाजूंच्या जोडरस्त्यांचे काम अपूर्ण असल्याने हा पूल मागील वर्षभरापासून वापराविना पडून आहे. नवीन पूल तयार असतानाही वाहनचालकांना जीव धोक्यात घालून जुन्या अरुंद पुलावरून कसरत करावी लागत आहे. बुधवारी येलदरीचा आठवडे बाजार असल्याने पुलावर मोठी गर्दी असते. पुलाच्या मध्यभागी ही घटना घडल्याने आणि बचाव कार्य सुरू असल्याने दोन्ही बाजूंनी वाहनांच्या लांबच लांब रांगा लागल्या होत्या. जिंतूर येथील पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेत मोठ्या शर्थीने मृतदेह, वाहन बाहेर काढून रस्ता मोकळा केला..Gadchiroli Accident: गडचिरोली येथील अहेरी तालुक्यात अंत्यविधीहून परतताना चारचाकी पुलाखाली; दोघांचा मृत्यू, तिघे गंभीर.प्रशासनाचे अक्षम्य दुर्लक्ष मागील वर्षी येलदरी धरणातून सोडण्यात आलेल्या पाण्याच्या प्रचंड प्रवाहाने या जुन्या पुलाचे कठडे वाहून गेले. तेव्हापासून हा पूल वाहतूकीसाठी धोकादायक बनला आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभागाने याकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष केल्याने येथे वारंवार अपघात घडत आहेत. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.