Solapur Dhule Highway News: सोलापूर-धुळे हायवेवरील चालत्या ट्रकमधून चोरी गेलेल्या मेंढ्या २४ तासांत शोधून काढत पोलिसांची दमदार कामगिरी

कळंब : तालुक्यातील येरमाळा पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत हायवेवरून चालत्या ट्रकमधून चोरीस गेलेल्या सुमारे २ लाख ९ हजार रुपये किंमतीच्या मेंढ्या स्थानिक गुन्हे शाखेने अवघ्या २४ तासांत शोधून काढत दमदार कामगिरी केली. या कारवाईत मेंढ्यांसह लाल रंगाचे टमटम वाहन असा एकूण ३ लाख १९ हजार रुपयांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला..२३ मे रोजी पहाटे येरमाळा पोलीस ठाण्याच्या हद्दीतून हायवेवरून जाणाऱ्या चालत्या ट्रकमधून अज्ञात चोरट्यांनी मेंढ्या चोरी करून नेल्याची घटना घडली होती. या घटनेची गंभीर दखल घेत पोलीस अधीक्षक रितु खोखर यांच्या मार्गदर्शनाखाली स्थानिक गुन्हे शाखेचे पोलीस निरीक्षक विनोद इज्जपवार यांच्या नेतृत्वाखाली तपास पथके रवाना करण्यात आली..पोलिसाकडून मिळालेल्या माहितीनुसार,स्थानिक गुन्हे शाखेचे पथक, आरसीपी पथक क्रमांक १ आणि क्यूआरटी पथक यांनी येरमाळा परिसरात तपास सुरू केला असता गोपनीय माहितीदारामार्फत तेरखेडा येथील लक्ष्मी पारधी पिढी आणि उमरा पारधी पिढी परिसरातील काही लोकांनी हायवेवरून चालत्या ट्रकमधून मेंढ्या चोरी करून त्या उमरा पारधी पिढीजवळील बाभळीच्या झाडाखाली उभ्या असलेल्या लाल रंगाच्या टमटममध्ये ठेवल्याची माहिती मिळाली.यानंतर येरमाळा पोलीस ठाण्याचे सहाय्यक पोलीस निरीक्षक सचिन भालेराव व पोलीस कर्मचारी यांच्यासह पथकाने घटनास्थळी धाड टाकली. तेथे बाभळीच्या झाडाखाली लाल रंगाचे टमटम वाहन दिसून आले. वाहनाजवळ बसलेले ७ ते ८ इसम पोलिसांना पाहताच घटनास्थळावरून पळून गेले. .पोलिसांनी त्यांचा पाठलाग केला, मात्र आरोपी अंधाराचा फायदा घेत पसार झाले.पोलिसांनी टमटमची तपासणी केली असता त्यामध्ये चोरीस गेलेल्या मेंढ्या आढळून आल्या.फिर्यादीकडून मेंढ्यांचे वर्णन पडताळून पाहिल्यानंतर त्या चोरीस गेलेल्या असल्याचे स्पष्ट झाले. पोलिसांनी मेंढ्या व टमटम वाहन असा एकूण ३ लाख १९ हजार रुपयांचा मुद्देमाल जप्त करून येरमाळा पोलीस ठाण्यात जमा केला.ही कारवाई पोलीस अधीक्षक रितु खोखर यांच्या मार्गदर्शनाखाली स्थानिक गुन्हे शाखेचे पोलीस निरीक्षक विनोद इज्जपवार, सहाय्यक पोलीस निरीक्षक सचिन खटके, सहाय्यक पोलीस निरीक्षक तात्याराव भालेराव, तसेच स्थानिक गुन्हे शाखा, आरसीपी पथक क्रमांक १ आणि क्यूआरटीच्या संयुक्त पथकाने यशस्वीरीत्या पार पाडली.