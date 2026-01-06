Tanubai Birje Award : महिला पत्रकारितेला मान; शिलाताई उंबरे यांना तानुबाई बिर्जे पुरस्कार!

येरमाळा : दर्पणकार बाळशास्त्री जांभेकर यांच्या जयंती तथा पत्रकार दिनानिमित्त येरमाळा पत्रकार संघाच्या वतीने घेण्यात आलेल्या विविध स्पर्धेचे बक्षीस वितरण सोहळा तानुबाई बिर्जे विशेष महिला पत्रकार पुरस्काराने धाराशिव येथील तीस वर्षे पत्रकारीता केलेल्या शिलाताई उंबरे यांचा सन्मान सोहळा सकाळी ११ वाजता येरमाळा पत्रकार बहुउद्देशीय सामाजिक संस्था संचालित येरमाळा पत्रकार अभ्यासिका कार्यालयाच्या प्रांगणात मोठ्या उत्साहात संपन्न झाला..येरमाळा पत्रकार बहुउद्देशीय सामाजिक संस्था संचालित येरमाळा पत्रकार वतीने दर्पणकार बाळशास्त्री जांभेकर यांच्या जयंतीनिमित्त येथील शाळेमध्ये घेण्यात आलेल्या विविध स्पर्धेचे बक्षीस वितरण, आशा कार्यकर्ती व अंगणवाडी सेविका आणि मदतनीस सन्मान सोहळ्याच्या कार्यक्रमासाठी रत्नदीप बारकुल निरीक्षक वैद्यमापन शास्त्र (राजपत्रित), वैभव कवडे राज्यकर निरीक्षक अधिकारी,जयदेवी कांबळे पुरवठा निरीक्षक तहसील कार्यालय कळंब, महिला ज्येष्ठ पत्रकार शीला उंबरे,माजी सभापती विकास बारकुल यांची प्रमुख उपस्थिती होती..Pune News : देशाचा जीडीपी वाढण्यात सहकाराची मोठी मदत होईल - प्रा डॉ. दुर्गाडे; सन्मित्र सहकारी बँकेच्या वतीने पतसंस्थांसाठी सहकार मेळावा!.आज दि ६ जानेवारी पत्रकार दिनानिमित्त येरमाळा पत्रकार संघाच्या वतीने विशेष पुरस्काराचे वितरण करण्यात आले असून धाराशिव जिल्ह्यातील महिला पत्रकारिता क्षेत्रातील शीलाउंबरे यांना तानुबाई बिर्जे महिला पत्रकार पुरस्कार देऊन गौरविण्यात आले असून यापुढेही मराठवाड्यासह राजातील महिला पत्रकारांना तानुबाई बिर्जे पुरस्कार देऊन गौरविण्यात येणार आहे तसेच येरमाळा पत्रकार बहुउद्देशीय सामाजिक संस्था संचालित येरमाळा पत्रकार अभ्यासिका इमारतीचे काम अंतिम टप्प्यात आले असून पुढील काही दिवसां विविध स्पर्धा परीक्षा तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना अभ्यासिका उपलब्ध होणार आहे. .या कार्यक्रमासाठी सरपंच सौ.प्रिया बारकुल,वैद्यकीय अधिकारी डॉ.सुधाकर बिराजदार,सहायक पोलीस निरीक्षक तात्याराव भालेराव डॉ.पल्लवी तांबारे (संचालक येडाई व्यसनमुक्ती फाउंडेशन), सचिन पाटील (संस्थापक विद्यानिकेतन विद्यालय येरमाळा), प्राचार्य सुनील पाटील ( ज्ञानोद्योग विद्यालय येरमाळा),सतोष तौर,पापा पायाळे, यांच्यासह विद्यार्थी,शिक्षक,पत्रकार,आशा कार्यकर्ती व अंगणवाडी सेविका आणि मदतनीस, ग्रामस्थ उपस्थित होते या कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक दत्ता बारकुल,सूत्रसंचलन प्रा.महादेव गपाट यांनी तर आभार सचिन बारकुल यांनी मानले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.