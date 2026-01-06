मराठवाडा

Tanubai Birje Award : महिला पत्रकारितेला मान; शिलाताई उंबरे यांना तानुबाई बिर्जे पुरस्कार!

Women Journalist Award : दर्पण दिनानिमित्त येरमाळा पत्रकार संघाच्या वतीने तानुबाई बिर्जे विशेष महिला पत्रकार पुरस्काराने ज्येष्ठ पत्रकार शिलाताई उंबरे यांचा गौरव करण्यात आला. या वेळी विविध स्पर्धांचे बक्षीस वितरण व सामाजिक क्षेत्रातील घटकांचा सन्मान करण्यात आला.
येरमाळा : दर्पणकार बाळशास्त्री जांभेकर यांच्या जयंती तथा पत्रकार दिनानिमित्त येरमाळा पत्रकार संघाच्या वतीने घेण्यात आलेल्या विविध स्पर्धेचे बक्षीस वितरण सोहळा तानुबाई बिर्जे विशेष महिला पत्रकार पुरस्काराने धाराशिव येथील तीस वर्षे पत्रकारीता केलेल्या शिलाताई उंबरे यांचा सन्मान सोहळा सकाळी ११ वाजता येरमाळा पत्रकार बहुउद्देशीय सामाजिक संस्था संचालित येरमाळा पत्रकार अभ्यासिका कार्यालयाच्या प्रांगणात मोठ्या उत्साहात संपन्न झाला.

