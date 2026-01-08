Dharashiv News : इमारत तयार, पण सुविधा अद्याप बंद; येरमाळ्यात शासकीय विश्रामगृह ३ वर्षांपासून लोकार्पणाविना!

येरमाळा : येरमाळा हे गाव सोलापूर–धुळे,खामगाव पंढरपूर या दोन्ही राष्ट्रीय महामार्गांवर वसलेले दहा हजार लोकांवस्तीचे गाव येथील श्री येडेश्वरी देवी मंदिर राज्यासह परराज्यातही प्रसिद्ध आहे. त्यामुळे वर्षभर मोठ्या प्रमाणावर भाविक,प्रवासी लोकप्रतिनिधींची ये जा या गावात होत असते. गावातील वाढती रहदारी आणि प्रशासकीय गरजा लक्षात घेऊन सार्वजनिक बांधकाम विभाग मंत्रालया मार्फत येरमाळा येथे जुने शासकीय विश्रामगृह पाडून सुमारे तीन कोटी रुपये खर्चून नवीन अत्याधुनिक शासकीय विश्रामगृह उभारन्यासाठी निधी मंजुर झाला होता..मात्र,या विश्रामगृहाचे काम गेल्या पाच वर्षांपासून अत्यंत झाले.अखेर इमारत पूर्ण होऊन तीन वर्षे झाली अद्यापही या विश्रामगृहाचे लोकार्पण झालेले नाही.त्यामुळे नागरिकांमध्ये व ग्रामस्थांमध्ये नाराजी व्यक्त होत आहे. विशेष बाब म्हणजे या विश्रामगृहाला सुमारे चार एकर इतका प्रशस्त परिसर लाभलेला आहे.इमारत उभारणी पूर्ण झाली असली तरी उर्वरित परिसरात अद्याप कोणत्याही प्रकारचा बाग-बगीचा, सुशोभीकरण किंवा हरित परिसर विकसित करण्यात आलेला नाही. योग्य नियोजन करून परिसरात बाग,वृक्षलागवड अंतर्गत रस्ते विकसित केल्यास इमारतीच्या सौंदर्यात उद्यानाप्रमाणे निश्चितच भर पडू शकते..Marathwada Crime : मोबाइल घेण्यावरून वाद! आधी सिगारेटचे चटके दिले आणि नंतर चिरला गळा; चौघांवर गुन्हा, संशयिताला अटक.मात्र सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून केवळ इमारतीच्या कामातच मोठा कालावधी वाया गेला असून परिसर विकासाबाबत विभागाची भूमिका निराशाजनक असल्याचे चित्र आहे. दरम्यान,गावातील ग्रामस्थांचे लक्ष आता या विश्रामगृहाच्या लोकार्पणाकडे लागले आहे. लोकार्पण कधी होणार,प्रवाशांना,अधिकाऱ्यांना ही सुविधा कधी उपलब्ध होणार,असा सवाल नागरिकांकडून उपस्थित केला जात आहे. यासंदर्भात सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या संबंधित उपअभियंत्यांकडे चौकशी केली असता त्यांनी माहिती दिली कर्मचाऱ्या आभावी लोकार्पण राखडल्याचे सांगितले गेले..कोट....शासकीय विश्राम गृहाची इमारत तयार झाली असुन ती सुरु व्हावी याचा पाठपुरावा केला असता सार्वजनिक बांधकाम कार्यालयाने इमारत देखभालीसाठी कंत्राटी पद्धतीने देण्यासाठी प्रस्ताव दिला असल्याचे सांगितले असले तरी विभागीय अभियंता कार्यालय कोणताच प्रस्ताव कंत्रातदार प्रत्यक्ष टीकामाच्या संदर्भात भेटीला गेल्या शिवाय मंजुर करत नसल्याने ही सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या कार्यालयाच्या कामाची व्यवस्था असुन आता येरमाळकरांना विश्रामगृहाची इमारत चालु होण्याची प्रतीक्षाच करावी लागणार आहे.असे मला वाटते.गणेश बारकुल (उपसरपंच ग्रामपंचायत कार्यालय येरमाळा).यापूर्वी शासकीय विश्रामगृहाच्या देखभालीसाठी शिपाई, परिचार व इतर कर्मचारी उपलब्ध असत. मात्र सध्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे अशी मनुष्यबळ व्यवस्था नसल्याने या नव्या विश्रामगृहाची देखभाल कंत्राटी पद्धतीने देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. संभाजीनगर विभागीय अभियंता कार्यालयाकडे,धाराशिव अधिक्षक अभियंता कार्यालयामार्फत इमारतीच्या देखभाली साठी कर्मचारी नसल्याने प्रस्ताव पाठवण्यात आला आहे.प्रकाश धस (उपविभागीय अभियंता सार्वजनिक बांधकाम विभाग कार्यालय कळंब).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.