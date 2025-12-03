मराठवाडा

Dharashiv News: धाराशिवच्या तरुण शेतकऱ्याने गळफास घेऊन संपवले जीवन

Dharashiv Crime: धाराशिव तालुक्यातील ढोकी येथील विशाल दिलीप इंगळे या तरुण शेतकऱ्याने गळफास घेऊन संपवले जीवन. रविवारी रात्री त्याने स्वतःच्या शेतातील बाभळीच्या झाडास गळफास घेतला.
सकाळ वृत्तसेवा
ढोकी : धाराशिव तालुक्यातील ढोकी येथील विशाल दिलीप इंगळे (वय २६) या तरुण शेतकऱ्याने आत्महत्या केली. रविवारी (ता.३०) रात्री त्याने स्वतःच्या शेतातील बाभळीच्या झाडास गळफास घेऊन जीवन संपविले.

