मराठवाडा

Loha News : कोरड्या दुष्काळामुळे तरुण शेतकऱ्याने संपविले जीवन; पिंपळगाव ढगे येथील घटना

लोहा तालुक्यातील पिंपळगाव ढगे येथील तरुणाने कोरडा दुष्काळ आणि गरिबी सहन झाली नसल्यामुळे घरात गळफास घेऊन जीवन संपविले.
Kerba Dubukwad

Kerba Dubukwad

sakal

बापू गायखर
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लोहा - लोहा तालुक्यातील पिंपळगाव ढगे येथील तरुणाने कोरडा दुष्काळ आणि गरिबी सहन झाली नसल्यामुळे घरात गळफास घेऊन जीवन संपविले. याबाबत पोलीस पाटील आणि पंचनामा करणाऱ्यांनी माहिती दिली.

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