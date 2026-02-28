Pachod News : जिद्द व परिश्रमातुन तरुणाने मोसंबीत फुलविली विदेशी ग्रीन ब्रोकली....!

पाचोड - भौगोलिक व वातावरणाच्या रचनेनुसार पीकपद्धती ठरलेली असली तरी आवडीनिवडी, उपलब्धता अन् मळलेली वाट सोडून शेतकरी आता नवनवीन प्रयोग आत्मसात करीत आहे. शीत प्रदेशात येणारी विदेशी भाजी म्हणून कोबी वर्गीय 'ग्रीन ब्रोकली'कडे पाहिले जाते..ही शेती मराठवाड्याच्या भूमीत ही करता येऊ शकते, त्याचा प्रत्यय पैठण तालुक्यातील दावरवाडीच्या युवकाने शिक्षण आत्मसात करतांना दाखवून दिले. त्याने प्रथमच एक एकर मोसंबीत आंतरपिक म्हणून आठ गुंठ्यावर प्रायोगिक तत्वावर या फळ भाजीची लागवड करून सत्तर दिवसांत दीड लाखाचे मिळविलेले उत्पन्न प्रेरणादायी ठरले आहे.पैठण तालुका मोसंबीचा आगर म्हणुन ओळखला जातो, अलिकडील चार- पाच वर्षे सोडता गेल्या पंधरा-वीस वर्षापासून कमालीचे पर्जन्यमान घटून तालुक्यातील बागायतीक्षेत्र इतिहास जमा होऊन परिसराला वाळवंटाचे स्वरूपच आले होते. दुष्काळाने होरपळलेला शेतकरी नव्या जोमाने मळलेल्या जुन्या वाटा सोडून तीन - चार वर्षापासून नव्या -नव्या प्रयोगाचा शोध घेऊ लागला..मोसंबीनंतर प्रथमच परिसरात ॲपल बोर, पपई, डाळिंबा, ड्रॅगन फ्रूट, अंजीर, सफरचंद, पेरू, केळी, द्रांक्षाच्या शेतीकडे शेतकऱ्यांनी मोर्चा वळविला. एवढेच नव्हे तर विदेशी भाजी म्हणून ओळखली जाणारी कोबीवर्गीय 'ग्रीन ब्रोकली' च्या शेतीचा यशस्वी करण्याचा प्रयोग दावरवाडी येथील यूवक नमन अमोल मोदाणी यांने केला आहे.दावरवाडी येथील मोदाणी परिवार मोठे जमिनदार, उद्योगपती म्हणून सर्वपरिचित आहे. आधुनिक तंत्रज्ञानासोबतच ते आजही पारंपारिक पद्धतीने शेतीवर सर्वाधिक भर देतात. त्यांचेकडे मोसंबी, आमवृक्ष, तुर, सोयाबीन, हरभऱ्याचे मोठे क्षेत्र लागवडी खाली आहेत. त्यांच्या मोसंबीने परिसराला जगभरात ओळख मिळवून दिली..केवळ त्या मोसंबीवर अवलंबून न राहता पारंपारिक पिकांसह शेतीत प्रायोगिक तत्त्वावर नवीन पिके घेण्याचा त्यांचा नेहमीच हातखंडा राहीला आहे. त्यांच्या कुटुंबातील नमन मोदाणी हा यूवक नाशिक येथे पदयुत्तर शिक्षण घेत असतांना त्याने जिद्द, परिश्रम व चिकाटीच्या जोरावर मोसंबीत एक एकरांवर दोन बाय दोन अंतरावर (केवळ आठ गुंठे मोकळ्या क्षेत्रावर) आंतरपीक म्हणून ग्रीन ब्रोकली हे भाजीवर्णीय पिक घेण्याचा निश्चय केला व नमन मोदाणी व अमोल मोदाणी या पितापुत्रांनी ऑक्टोबरमध्ये नाशिक येथून 'ग्रीन मॅजिक' वाणाचे बियाणे आणून 'ट्रे' पद्धतीने कोकोपीटमध्ये रोपे तयार केली..नोव्हेंबरमध्ये ठिंबक सिंचन बसवून एका एकर मोसंबीत आंतरपीक म्हणून दीड हजार रोपांची लागवड केली. यासाठी पूर्णतः सेंद्रिय खताचा वापर करून १५०० रोपांची निगा राखण्यात आली. रोप लागवडीनंतर साधारण ७० दिवसांत या रोपांना फूल लगडून ती विक्रीस आली.या प्रत्येकी रोपाला एक ते दीड किलोचे उत्पन्न जानेवारीमध्ये निघण्यास सुरुवात झाली.यासाठी खत व्यवस्थापन करताना त्यांनी ८० टक्के सेंद्रीय तर वीस टक्के जैविक खतांची मात्रा वापरल्याने या भाजीस मागणी वाढली. आठवडयातून दोन दिवस ठिबक सिंचनाद्वारे प्रत्येक दोन तास पाण्याच्या पाळ्या दिल्या. फळं तोडण्यायोग्य होताच त्यांनी मोदाणी ॲग्रो सोशल पेजद्वारे प्रचारावर भर दिला, अन् असंख्य ग्राहकी मिळाली..पैठण, छत्रपती संभाजीनगर येथील विविध हॉटेल व्यवसायिकांनी जागेवरूनच सौदा करून ही भाजी रोखीने तोडून नेल्याने अन्य पिकांसारखी फरफट थांबली, कष्टातून हाती आलेल्या दीड - दोन लाखाच्या उत्पन्नामुळे नमन मोदाणीच्या शेतीतील अपेक्षा उंचावून त्यास खूप आनंद झाला.हे पिक अत्यल्प खर्च व जेमतेम पाण्यावर येणारे पिक असून वर्षानुवर्ष केवळ भूसार माल काढण्यापेक्षा हे फायदेशीर आहे. मात्र यासाठी जिद्द व परिश्रम करण्याचा मानस असायला हवा, यंदा प्रायोगिगिक तत्वावर ही लागवड केली होती. मात्र पुढील काळात अधिक क्षेत्रावर ग्रीन ब्रोकलीच्या लागवडी सोबतच अननसची लागवड करून अन्य पिकांला माझे शेतीतून इतिहासजमा करणार असे नमन अमोल मोदाणी यांनी सांगितले..या शेतकऱ्याची 'विदेशी ग्रीन ब्रोकली व अननस'ची शेती यशस्वी झाल्यास आगामी काळात परिसरातील शेतकरी मोसंबीला छेद देत या शेतीवर भर देतील, यांत मोसंबीची पिछेहाट होईल, श्री. मोदाणी यांना मिळालेल्या यश व अनुभवाचा या भागातील शेतकऱ्यांना फायदा होईल असे कमलाकर एडके व मुस्तफा पठाण यांनी सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.