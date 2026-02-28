मराठवाडा

Pachod News : जिद्द व परिश्रमातुन तरुणाने मोसंबीत फुलविली विदेशी ग्रीन ब्रोकली....!

नोव्हेंबरमध्ये ठिंबक सिंचन बसवून एका एकर मोसंबीत आंतरपीक म्हणून दीड हजार ग्रीन ब्रोकली रोपांची लागवड केली.
हबीबखान पठाण
पाचोड - भौगोलिक व वातावरणाच्या रचनेनुसार पीकपद्धती ठरलेली असली तरी आवडीनिवडी, उपलब्धता अन् मळलेली वाट सोडून शेतकरी आता नवनवीन प्रयोग आत्मसात करीत आहे. शीत प्रदेशात येणारी विदेशी भाजी म्हणून कोबी वर्गीय 'ग्रीन ब्रोकली'कडे पाहिले जाते.

