Beed News : दहावीतला ‘कृष्णा’ जपतोय बहुरूपी परंपरा; हसवणाऱ्या चेहऱ्यामागे दुःख; टाकरवणमधील कलावंताचा संघर्ष

टाकरवण - डांबरीवर भुईमूग लावलाय अन् चुलीत मोटर... आले साहेब, द्या बक्षीस नाहीतर गोळ्या घालीन शेंगदाण्याच्या!" टाकरवणच्या गजबजलेल्या बाजारपेठेत सध्या हे उपरोधिक शब्द घुमत आहेत. निमित्त आहे, बीड जिल्ह्याच्या मातीतून नामशेष होत चाललेल्या बहुरूपी कलेचे.अंगात पोलिसांची खाकी वर्दी, हातात खेळण्यातील बंदूक आणि तोंडाने शिट्टी वाजवत दुकानागणिक फिरणारा बहुरूपी पाहून बालगोपाळ सुखावत असले, तरी या वर्दीमागे उपासमारीचा 'पोलिसी खाक्या' दडलेला आहे..बीडच्या दऱ्याखोऱ्यांतून कलेची वणवणधाराशिव जिल्ह्यातील भूम येथून आलेले चव्हाण कुटुंब सध्या पोटाची खळगी भरण्यासाठी बीड जिल्ह्यातील परळी, गेवराई आणि माजलगाव तालुक्यांतील गावे पादाक्रांत करत आहे. कृष्णा अर्जुन चव्हाण हा अवघ्या दहावीत शिकणारा मुलगा आपल्या वडिलांसह टाकरवणच्या मुख्य चौकात आणि गल्ल्यांमध्ये पोलिसाचे सोंग घेऊन फिरत आहे.महाराष्ट्रात छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या काळापासून गुप्तहेर आणि मनोरंजनाचे साधन असलेली ही बहुरूपी कला, आज टाकरवणसारख्या ग्रामीण बाजारपेठेतही शेवटच्या घटका मोजत असल्याचे विदारक चित्र आहे..टाकरवणच्या व्यापाऱ्यांकडून कौतुक, पण...टाकरवणच्या बाजारपेठेत फिरताना कृष्णा कधी पोलिस निरीक्षकाच्या तोऱ्यात वावरतो, तर कधी हवालदार बनून 'बाजीराव सिंघम'च्या नकला करतो. मोबाइलच्या जमान्यात करमणुकीची सर्व साधने खिशात आल्याने, या जिवंत कलेला पाहणारा प्रेक्षक आता कमी झाला आहे.बीड जिल्ह्याच्या या भागात आजही जुन्या परंपरांना मान देणारे लोक आहेत, म्हणूनच आम्ही तग धरून आहोत, असे चव्हाण कुटुंबाने सांगितले. मात्र, अनेकदा सोंग घेतलेल्या या कलावंतांना भामटे समजून लोकांच्या संशयास्पद नजरेलाही सामोरे जावे लागते..अस्तित्वाचा प्रश्न ऐरणीवरटाकरवण परिसरातील सुजाण नागरिकांनी कृष्णाच्या या धाडसाचे आणि कला जपण्याच्या वृत्तीचे कौतुक केले आहे. परंतु, दिवसभर उष्ण हवामानात पायपीट करूनही हाताला लागणारे दान अत्यल्प आहे. शासकीय योजनांचा लाभ मिळत नसल्याने आणि भटकंती थांबत नसल्याने, या शिवकालीन वारशाचा बीड जिल्ह्यातील हा प्रवास थांबण्याची भीती व्यक्त होत आहे.पूर्वी बीड जिल्ह्याच्या आठवडे बाजारात आमच्या लोककलेला खूप मान होता. आधी फिरताना लोक आनंदाने मदत करायचे. पण आता मोबाइलमुळे लोक आमची किंमत विसरले आहेत. पोट भरण्यासाठी वणवण करावी लागते, पण पदरात फक्त निराशाच पडत आहे.- कृष्णा चव्हाण, बहुरूपी कलाकार, भूम-धाराशिव.