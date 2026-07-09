Udgir News : मोबाईल गेमिंगच्या अतिवापरामुळे तरुणाने गळा चिरून संपविले जीवन; उदगीर तालुक्यातील माळेवाडी येथील धक्कादायक घटना

उदगीर - उदगीर शहराजवळील माळेवाडी, ता. उदगीर येथे एका तरुणाने धारदार हत्याराने स्वतःच्या गळ्यावर वार करून आत्महत्या केल्याची धक्कादायक घटना घडली. या घटनेत त्याचा जागीच मृत्यू झाला..घटनेची माहीती मिळताच उदगीर ग्रामीण पोलिसांनी तातडीने घटनास्थळी धाव घेत पंचनामा केला. त्यानंतर मृतदेह शवविच्छेदनासाठी उदगीर येथील सामान्य रुग्णालयात पाठविण्यात आला..पोलीसाकडुन मिळालेल्या माहीतीनुसार, अंबादास माधवराव घंटे (वय-४४) राहणार माळेवाडी ता.उदगीर याने राहत्या घरातील छतावर गुरुवारी सायंकाळी सात च्या सुमारास धारदार हत्याराने स्वतःच्या गळ्यावर वार करून आत्महत्या केली आहे..मोबाईलवरील ऑनलाइन गेमिंगच्या अतिवापराच्या आहारी गेला होता. त्यातून निर्माण झालेल्या मानसिक तणावामुळे त्याने हे टोकाचे पाऊल उचलले असावे, असा संशय व्यक्त केला जात आहे. मात्र आत्महत्येमागील नेमके कारण अद्याप स्पष्ट झालेले नसून पोलीस सर्व बाजूंनी तपास करत आहेत.या घटनेमुळे माळेवाडी परिसरात हळहळ व्यक्त होत. असून उदगीर ग्रामीण पोलीस पुढील तपास करीत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.