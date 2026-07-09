मराठवाडा

Udgir News : मोबाईल गेमिंगच्या अतिवापरामुळे तरुणाने गळा चिरून संपविले जीवन; उदगीर तालुक्यातील माळेवाडी येथील धक्कादायक घटना

उदगीर शहराजवळील माळेवाडी, ता. उदगीर येथे एका तरुणाने धारदार हत्याराने स्वतःच्या गळ्यावर वार करून जीवन संपविल्याची धक्कादायक घटना घडली.
Ambadas Ghante

Ambadas Ghante

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सचिन शिवशेट्टे
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उदगीर - उदगीर शहराजवळील माळेवाडी, ता. उदगीर येथे एका तरुणाने धारदार हत्याराने स्वतःच्या गळ्यावर वार करून आत्महत्या केल्याची धक्कादायक घटना घडली. या घटनेत त्याचा जागीच मृत्यू झाला.

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