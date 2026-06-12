मराठवाडा

Paithan News : गोदावरी नदीच्या पात्रात अंघोळ करताना आई व बहिणीसमोरच पाण्यात बुडून तरुणाचा दुर्दैवी मृत्यू

अधिक मासानिमित्त धोंड्याच्या वारीसाठी पैठण संत एकनाथ महाराज यांच्या दर्शनासाठी आलेल्या एका युवकाचा गोदावरी नदीच्या पाण्यात बुडून दुर्दैवी मृत्यू झाला.
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चंद्रकांत तारु
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पैठण - अधिक मासानिमित्त धोंड्याच्या वारीसाठी पैठण संत एकनाथ महाराज यांच्या दर्शनासाठी आलेल्या एका युवक भाविकाचा येथील जायकवाडी धरणाच्या पायथ्या जवळील गजगड बाबा मंदिराजवळ गोदावरी नदीच्या पात्रात अंघोळ करताना आई व बहिणीसमोरच पाण्यात बुडून दुर्दैवी मृत्यू झाला. ही घटना शुक्रवारी (ता .१२) दुपारी घडली. अमोल मोहन सावंत (वय-२५, रा. नायगाव खंडेवाडी, ता. पैठण) असे मृत युवकाचे नाव आहे.

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