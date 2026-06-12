Paithan News : गोदावरी नदीच्या पात्रात अंघोळ करताना आई व बहिणीसमोरच पाण्यात बुडून तरुणाचा दुर्दैवी मृत्यू

पैठण - अधिक मासानिमित्त धोंड्याच्या वारीसाठी पैठण संत एकनाथ महाराज यांच्या दर्शनासाठी आलेल्या एका युवक भाविकाचा येथील जायकवाडी धरणाच्या पायथ्या जवळील गजगड बाबा मंदिराजवळ गोदावरी नदीच्या पात्रात अंघोळ करताना आई व बहिणीसमोरच पाण्यात बुडून दुर्दैवी मृत्यू झाला. ही घटना शुक्रवारी (ता .१२) दुपारी घडली. अमोल मोहन सावंत (वय-२५, रा. नायगाव खंडेवाडी, ता. पैठण) असे मृत युवकाचे नाव आहे..मिळालेल्या माहितीनुसार, अमोल सावंत हा धोंड्याच्या वारीनिमित्त आई व बहिणीसोबत गोदावरी नदीत स्नानासाठी आला होता. जायकवाडी धरणाच्या पायथ्याशी असलेल्या गजगड बाबा मंदिराजवळ तो अंघोळ करत असताना पाण्याच्या खोलीचा अंदाज न आल्याने अचानक बुडाला. ही बाब लक्षात येताच त्याच्या आई व बहिणीने मदतीसाठी आर्त हाक मारत आरडाओरडा केला..घटनेची माहिती मिळताच परिसरातील नागरिकांनी तत्काळ पोलिसांना कळविले. त्यानंतर पोलिसांसह विलास सुखदान, गणेश साबळे तसेच नगर परिषदेच्या अग्निशमन विभागातील झबी धांडे यांनी घटनास्थळी धाव घेत गोदावरी नदीच्या पात्रात शोधमोहीम सुरू केली..काही वेळाच्या अथक प्रयत्नांनंतर अमोल सावंत याचा मृतदेह पाण्यातून बाहेर काढण्यात आला. यानंतर पोलिसांनी मृतदेह शवविच्छेदनासाठी पैठण येथील सरकारी रुग्णालयात पाठविला. या प्रकरणी पैठण पोलिस ठाण्यात अकस्मात मृत्यूची नोंद करण्यात आली आहे. दरम्यान, या दुर्दैवी घटनेमुळे नायगाव खंडेवाडी परिसरासह भाविकांमध्ये हळहळ व्यक्त होत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.