Badnapur News : सोमठाणा येथील तलावात बुडून तरुणाचा दुर्दैवी मृत्यू

बदनापूर - सोमठाणा (ता. बदनापूर) येथील अप्पर दुधना मध्यम प्रकल्पात पोहण्यासाठी गेलेल्या एका तरुणाचा गुरुवारी (ता. २८) दुपारी पाण्यात बुडून मृत्यू झाला आहे..बदनापूर येथील काही तरुण सोमठाणा येथील अप्पर दुधना मध्यम प्रकल्पात पोहण्यासाठी गेले होते. तेव्हा पाण्यात पोहताना येथील प्रसिद्ध बाबा टी हाऊसचे मालक रेहान बाबाभाई शेख याचा पाण्यात बुडून दुर्दैवी मृत्यू झाला आहे. रेहान हा त्याचा एक मित्र पाण्यात बुडत असताना त्याला वाचविण्यासाठी गेला होता. मात्र खोल पाण्यात बुडाल्याने त्याचा मृत्यू झाला..ही बातमी मिळताच बदनापूर शहरासह सोमठाणा येथील नागरिकांनी तलावाच्या परिसरात जाऊन शोधमोहीम घेतली. त्यात रेहान हा खोल पाण्यात बुडलेल्या अवस्थेत सापडला. या संदर्भात बदनापूर पोलिस ठाण्यात कुठलीच नोंद नव्हती. दरम्यान, रेहान याच्या पार्थिवावर गुरुवारी (ता. २८) रात्री उशिरा बदनापूर येथील मुस्लिम कब्रस्तानात दफनविधी करण्यात आला. या घटनेमुळे बदनापूर शहरात हळहळ व्यक्त करण्यात येत आहे.