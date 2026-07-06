Aurangabad Accident: रस्त्यावरील खड्डा ठरला जीवघेणा! करमाड–लाडसावंगी महामार्गावर 26 वर्षीय तरुणाचा मृत्यू; तासभर रुग्णवाहिका उशिरा..

-बाळासाहेब काळे करमाड: करमाड–लाडसावंगी महामार्गावरील दूधड परिसरात रस्त्यावरील मोठ्या खड्ड्यामुळे झालेल्या भीषण अपघातात २६ वर्षीय तरुणाचा मृत्यू झाला. रविवारी (ता. ५) रात्री सुमारे १० वाजण्याच्या सुमारास ही दुर्घटना घडली. महामार्गावरील खड्डे, ढिसाळ आपत्कालीन यंत्रणा आणि प्रशासनाच्या दुर्लक्षामुळे आणखी एका निष्पाप जीवाचा बळी गेल्याने नागरिकांमध्ये संतापाची लाट उसळली आहे..Pune Rain Alert: पुणे जिल्ह्यात रेड अलर्ट! अतिवृष्टीच्या इशाऱ्यामुळे सोमवारी सर्व शाळांना सुट्टी; जिल्हाधिकाऱ्यांचा मोठा निर्णय.मृत तरुणाचे नाव दीपक सोमीनाथ काळे (वय २६, रा. घाटी शिरसगाव, ता. बदनापूर) असे आहे. दीपक हे करमाड येथून दुचाकीने आपल्या गावी जात असताना दूधड परिसरातील रस्त्यावर पावसाच्या पाण्याखाली दडलेल्या मोठ्या खड्ड्यात दुचाकी आदळली. त्यामुळे त्यांचा वाहनावरील ताबा सुटून ते रस्त्यावर फेकले गेले. या अपघातात त्यांच्या डोक्याला गंभीर दुखापत झाली..घटनास्थळी नागरिकांनी तातडीने धाव घेत मदतीचा प्रयत्न केला. मात्र, अपघातानंतर सुमारे एक तास रुग्णवाहिका किंवा अन्य आपत्कालीन मदत न मिळाल्याचा आरोप स्थानिकांनी केला आहे. अखेर जखमी अवस्थेत दीपक यांना रुग्णालयात हलविण्यात आले; परंतु उपचारापूर्वीच वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी त्यांना मृत घोषित केले..या घटनेनंतर महामार्गावरील आपत्कालीन यंत्रणेच्या कार्यक्षमतेवर गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. "वेळेत रुग्णवाहिका पोहोचली असती, तर तरुणाचा जीव वाचला असता का?" असा संतप्त सवाल नागरिकांनी उपस्थित केला.करमाड–लाडसावंगी महामार्गावर अनेक ठिकाणी मोठमोठे खड्डे पडले असून, पावसामुळे त्यात पाणी साचत असल्याने वाहनचालकांना त्यांचा अंदाज येत नाही. त्यामुळे या मार्गावर वारंवार अपघात होत असून, प्रवाशांच्या जीवितास धोका निर्माण झाला आहे..Woman Success Story: ३३ गुंठ्यात फुलली यशाची बाग! दरमहा २०-२५ हजारांचा निव्वळ नफा; वडगाव आनंदच्या महिला शेतकऱ्यांची शेती ठरली इतरांसाठी प्रेरणादायी...तातडीने दुरुस्तीची मागणीसंबंधित सार्वजनिक बांधकाम विभागाने तसेच लोकप्रतिनिधींनी या महामार्गावरील खड्ड्यांची तातडीने दुरुस्ती करून सुरक्षित वाहतुकीसाठी प्रभावी उपाययोजना कराव्यात, अन्यथा आणखी निष्पाप नागरिकांना जीव गमवावा लागेल, अशी तीव्र मागणी नागरिकांनी केली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.