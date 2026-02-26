Murud News : विद्युत पोलवर काम करताना तरुणाचा मृत्यू; आर्थिक मदतीसाठी नातेवाईकांचा रास्ता रोको

मुरुड - निवळी (ता. लातूर) येथील शेतातील ३३ केव्ही उच्चदाबाच्या वीजवाहिनीच्या पोलवर काम करताना विजेचा तीव्र धक्का बसून एका तरुणाचा दुर्दैवी मृत्यू झाल्याची घटना बुधवारी सायंकाळी घडली. या घटनेमुळे परिसरात हळहळ व्यक्त होत आहे..अजित संजय मस्के (वय ३०, रा. निवळी) असे मृत तरुणाचे नाव असून ते खाजगी लाईनमन म्हणून काम करत होते. निवळी येथील एका शेतकऱ्याच्या शेतातील विद्युत खांबा लगतची स्टे काढण्यासाठी ते वीजपुरवठा सुरू असलेल्या लाईनच्या पोलवर चढले असता त्यांना तीव्र विद्युत धक्का बसला. उच्चदाबाच्या प्रवाहामुळे ते खाली कोसळले..ग्रामस्थांनी तातडीने त्यांना शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय, लातूर येथे उपचारासाठी दाखल केले; मात्र डॉक्टरांनी तपासणीनंतर त्यांना मृत घोषित केले. त्यांच्या पश्चात आई-वडील, पत्नी व एक लहान मुलगा असा परिवार आहे..दरम्यान, गुरुवारी सकाळी मयताच्या कुटुंबीयांना तात्काळ आर्थिक मदत जाहीर करावी, या मागणीसाठी ग्रामस्थांनी निवळी सबस्टेशनसमोर मृतदेह ठेवून ठिय्या आंदोलन केले व काही काळ रास्ता रोको केला. पोलिसांच्या मध्यस्थीने नातेवाईकांची समजूत घातल्या नंतर वातावरण निवळले.त्यानंतर निवळी येथे शोकाकुल वातावरणात मयतावर अंत्यसंस्कार करण्यात आले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.