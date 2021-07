युवकाचा विद्युत तारेच्या धक्क्याने दुर्दैवी अंत!

By

तुरोरी (जि.उस्मानाबाद) : उस्मानाबाद (Osmanabad) जिल्ह्यातील निलूनगर तांड्यातील (ता.उमरगा) लालसिंग मोतीराम चव्हाण (वय ४२) या युवकाचा विद्युत तारेचा (जे वायर) धक्का लागून (Electric Shock) शुक्रवारी (ता.२३) सकाळी अकराच्या दरम्यान दुर्दैवी मृत्यू झाल्याची घटना घडली आहे. या संदर्भात पोलिसांनी सांगितले की, निलूनगर जवळील बंदेनवाज परिसरातील डोंगरावर सदरील युवक जनावरे चारण्यासाठी गेला होता. त्यावेळी त्याला जमिनीवर विद्युत तार तुटून पडल्याचे निदर्शनास आले.(youth died due to electric shock in umarga tahsil of osmanabad glp88)

ती तार त्याने हातात धरून टाकण्याचा प्रयत्न केला असता जोराचा विद्युत धक्का लागून जागेवरच मृत्यू झाला. घटना घडताच महावितरणच्या कर्मचाऱ्यांनी विद्युत पुरवठा खंडित करून पंचनामा केला. पुढील तपास तुरोरी बिटचे बिट जमादार वाल्मिक कोळी हे करित आहेत.