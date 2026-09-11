Karmad News : उघड्या लिफ्टमधून बियाण्याची पोती नेताना तरुणाचा मृत्यू; कंपनी मॅनेजर, एचआर अधिकारी व कंत्राटदाराविरुद्ध गुन्हा

करमाड - शेंद्रा एमआयडीसीतील युनायटेड जेनेटिक इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनीत उघड्या लिफ्टमधून बियाण्याची पोती खाली-वर नेत असताना लोखंडी अँगल व पत्रा डोक्याला आणि चेहऱ्याला लागून गंभीर जखमी झालेल्या १९ वर्षीय तरुणाचा उपचारादरम्यान मृत्यू झाला. कर्मचाऱ्यांच्या सुरक्षेसाठी आवश्यक साधने व उपाययोजना उपलब्ध करून न दिल्याचा आरोप करीत कंपनी मॅनेजर, एचआर अधिकारी आणि कंत्राटदार अशा तिघांविरुद्ध करमाड पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे..अनिकेत गौतम सोनवणे (वय-१९, रा. महाजनवाडी, हरेगाव, ता. श्रीरामपूर, जि. अहिल्यानगर, हल्ली रा. सावित्रीनगर, चिकलठाणा) असे मृत तरुणाचे नाव आहे. याप्रकरणी त्याचा भाऊ अविनाश गौतम सोनवणे (वय २२) यांनी फिर्याद दिली.पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, गुरुवारी (ता. १०) दुपारी चारच्या सुमारास अनिकेत कंपनीत काम करीत होता. कंपनीत पालेभाज्यांच्या बियाण्यांचे उत्पादन केले जाते. बियाण्यांची पोती उघड्या लिफ्टमधून खाली-वर नेण्याचे काम सुरू असताना अनिकेत पोते घेऊन दुसऱ्या मजल्यावर पोहोचला. त्याचवेळी लिफ्टच्या बाहेरील लोखंडी अँगल व पत्रा त्याच्या डोक्याला व चेहऱ्याला जोरात लागला. यात तो गंभीर जखमी झाला..अपघातानंतर अनिकेतला तातडीने उपचारासाठी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. मात्र, उपचार सुरू असतानाच त्याचा मृत्यू झाला. या घटनेमुळे कंपनीतील कामगारांच्या सुरक्षेचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे.कामगारांच्या सुरक्षेसाठी आवश्यक साधनसामग्री उपलब्ध करून न देणे तसेच उघड्या लिफ्टमधून बियाण्याची पोती वाहून नेताना आवश्यक सुरक्षा उपाययोजना न केल्यामुळे हा अपघात झाल्याचा आरोप फिर्यादीने केला आहे..या प्रकरणी कंपनी मॅनेजर प्रशांत खाडे, एचआर अधिकारी राजेंद्र आवटे आणि कंत्राटदार विलास गायकवाड (सर्व रा. छत्रपती संभाजीनगर) यांच्याविरुद्ध करमाड पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. पोलिस निरीक्षक सम्राटसिंग राजपूत यांच्या मार्गदर्शनाखाली संतोष टिमकीकर व प्रशांत नादवे पुढील तपास करीत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.