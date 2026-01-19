मराठवाडा

Beed Accident : पोलिस व्हॅनच्या धडकेत दुचाकीस्वार तरुणाचा मृत्यू; अपघातात गंभीर जखमीवर उपचार सुरू

नेकनूर-येळंब मार्गावर शनिवारी झालेल्या अपघातात गंभीर जखमी दुचाकीस्वार अमोल हांडगे यांचा उपचारादरम्यान रविवारी मृत्यू झाला.
सकाळ वृत्तसेवा
बीड - नेकनूर-येळंब मार्गावर शनिवारी (ता. १७) सायंकाळी झालेल्या अपघातात गंभीर जखमी दुचाकीस्वार अमोल बबन हांडगे (वय ३५, रा. वाघेबाभळगाव, ता. केज) यांचा उपचारादरम्यान रविवारी (ता. १८) सकाळी मृत्यू झाला.

