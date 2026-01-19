Beed Accident : पोलिस व्हॅनच्या धडकेत दुचाकीस्वार तरुणाचा मृत्यू; अपघातात गंभीर जखमीवर उपचार सुरू

बीड - नेकनूर-येळंब मार्गावर शनिवारी (ता. १७) सायंकाळी झालेल्या अपघातात गंभीर जखमी दुचाकीस्वार अमोल बबन हांडगे (वय ३५, रा. वाघेबाभळगाव, ता. केज) यांचा उपचारादरम्यान रविवारी (ता. १८) सकाळी मृत्यू झाला..ज्ञानराधा मल्टिस्टेट कॉ. ऑप क्रेडिट सोसायटीतील गैरव्यवहार प्रकरणात अटकेत असलेला मुख्य आरोपी सुरेश कुटे आणि त्याची पत्नी अर्चना कुटे यांना केज येथून बीडकडे घेऊन जाणाऱ्या पोलिसांच्या व्हॅनने दुचाकीला धडक दिली. त्यात अमोल हांडगे आणि त्यांच्यासोबतचे विक्रम हांडगे (३५) गंभीर जखमी झाले. दोघेही शेतकरी असून नेकनूर येथे काम आटोपून गावाकडे परतत होते. त्यावेळी ही दुर्घटना घडली..अपघातात अमोल हांडगे यांचा पाय तुटल्याचे प्रथमदर्शनी दिसून आले. त्यांना रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. डॉक्टरांनी उपचार केले. मात्र, आज सकाळी त्यांचा मृत्यू झाला. गंभीर जखमी विक्रम हांडगे यांच्यावर उपचार सुरू आहेत. या अपघातात आरोपी अर्चना कुटे यांनाही किरकोळ दुखापत झाली असून त्यांची प्रकृती स्थिर आहे..अपघाताचा व्हिडिओ समोरनेकनूर-येळंब मार्गावरील या अपघाताचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे. पोलिसांच्या व्हॅनने दुचाकीला धडक दिल्याचा हा व्हिडिओ आहे. दोषींवर कारवाईची मागणी होत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.