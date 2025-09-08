Bidkin Accident : अज्ञात वाहनाने दिलेल्या हुलकावणीमुळे दुचाकीचा अपघात; एक तरुण ठार, एक जण गंभीर जखमी

- रविंद्र गायकवाडबिडकीन - शहरातील शेकटा-इसारवाडी महामार्गावर काल (ता. ०७) मध्यरात्रीच्या सुमारास झालेल्या भीषण अपघातात एका तरुणाचा जागीच मृत्यू झाला असून दुसरा गंभीर जखमी झाला आहे. या अपघाताला अज्ञात वाहनाने दिलेल्या हुलकावणी कारणीभूत असल्याचे समजते..सर्वात धक्कादायक बाब म्हणजे मृतदेह व जखमी तब्बल १० ते १२ तासांपर्यंत रस्त्यालगतच्या गवतात पडून राहिले, मात्र कुणाच्याही नजरेस न आल्याने सकाळपर्यंत ही घटना उघडकीस आली नाही. या अपघातात सचिन जयराम दुबिले (वय २२, रा. शिवपुर, ता. गंगापूर) या तरुणाचा मृत्यू झाला आहे. तर त्याचा सोबती अभिषेक निळ (वय २४, रा. मुर्मी, ता. गंगापूर) हा गंभीर जखमी झाला आहे..मिळालेल्या माहितीनुसार, सचिन व अभिषेक दोघेही सोमपुरी रोडवरील सोम ऑटो कंपनीमध्ये काम करत होते. काल रात्री दुसरी शिफ्ट संपवून ते दोघे दुचाकीवरून बिडकीनमार्गे आपल्या गावी परत जात होते. दरम्यान, शेकटा रोडवरील आर. जे. फिड्स कंपनीजवळ अज्ञात वाहनाने दिलेल्या हुलकावणीमुळे त्यांच्या दुचाकीवरील ताबा सुटला. त्यामुळे दुचाकी रस्त्यालगतच्या गवतात जाऊन पडली..अपघात एवढा भीषण होता की सचिन दुबिले गंभीर जखमी होऊन जागीच ठार झाला. तर सोबती अभिषेक बेशुद्ध अवस्थेत गवतात पडून राहिला. रात्रीच्या अंधारामुळे व दुचाकी गवतात लपल्यामुळे अपघात तात्काळ कोणाच्याच लक्षात आला नाही..आज (ता. ०८) दुपारच्या सुमारास आर. जे. फिड्स कंपनीतील कामगार व काही वाहनचालकांना ही घटना निदर्शनास आली आणि त्यांनी तत्काळ मदतकार्य सुरू करत अपघातग्रस्तांना तातडीने ग्रामीण रुग्णालय बिडकिन येथे दाखल करत एकाला मयत घोषित केले तर एकावर प्रथमोपचार करत छत्रपती संभाजीनगर येथील रूग्णालयात उपचारासाठी हलविण्यात आले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.