Bidkin Accident : अज्ञात वाहनाने दिलेल्या हुलकावणीमुळे दुचाकीचा अपघात; एक तरुण ठार, एक जण गंभीर जखमी

बिडकीन शहरातील शेकटा-इसारवाडी महामार्गावर काल (ता. ०७) मध्यरात्रीच्या सुमारास झालेल्या भीषण अपघातात एका तरुणाचा जागीच मृत्यू झाला असून दुसरा गंभीर जखमी झाला.
सकाळ वृत्तसेवा
- रविंद्र गायकवाड

बिडकीन - शहरातील शेकटा-इसारवाडी महामार्गावर काल (ता. ०७) मध्यरात्रीच्या सुमारास झालेल्या भीषण अपघातात एका तरुणाचा जागीच मृत्यू झाला असून दुसरा गंभीर जखमी झाला आहे. या अपघाताला अज्ञात वाहनाने दिलेल्या हुलकावणी कारणीभूत असल्याचे समजते.

