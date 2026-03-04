Naygaon Crime : अनैतिक संबंधातून थडी सावळी येथे तरुणाचा खुन : सात जणांना रामतीर्थ पोलिसांनी केली अटक

नायगाव - धुळीवंदनाच्या दिवशी सर्वत्र रंगाची उधळण होत असताना बिलोली तालुक्यातील थडी सावळी येथे अनैतिक संबधातून २२ वर्षीय तरुणाचा खुन करण्यात आल्याची घटना (ता. ३) मार्च रोजी सायंकाळी घडली..या खुनाच्या घटनेमुळे परिसरात खळबळ उडाली असून, घटनेची माहिती मिळताच बिलोली येथील उपविभागीय पोलीस अधिकारी श्याम पानेगावकर आणि रामतीर्थ पोलीस ठाण्याचे स.पो.नी. विक्रम हराळे यांनी घटनास्थळी धाव घेतली. सदर प्रकरणी रामतीर्थ पोलीस ठाण्यात गुन्हा नोंद करण्यात आला असून सात आरोपींना अटक करण्यात आली आहे..याबाबत अधिक माहिती अशी की, मुतन्याळ तालुका बिलोली येथील २२ वर्षीय दुर्गेश्वर धारासिंग ठाकूर यांचे थडी सावळी येथील एका विवाहित महिलेशी अनैतिक संबध होते. सदर विवाहीतेच्या कुटूंबीयांनी सदर तरुणास अनेक वेळा समजावून सांगण्याचा प्रयत्न केला. पण तो ऐकण्याच्या मनस्थितीत नव्हता..त्यामुळे काल (ता. ३) मार्च रोजी दुर्गेश्वर ठाकूर यास थडी सावळी येथे सदर महिलेच्या पती व नातेवाईकांनी बोलावून घेतले. तु जबरदस्तीने अनैतिक संबध का ठेवतोस, असा जाब विचारुन लाथा बुक्या व वायरने मारहाण केली. त्याचबरोबर गुप्तांगावर लाथा घातल्या. या मारहाणीत दुर्गेश्वर या उलट्या झाल्या व तो जागेवरच मृत्यू झाला..सदरची घटना (ता.३) मार्च रोजी सायंकाळी चार वाजताच्या दरम्यान घडली. खुनाच्या घटनेने परिसरात एकच खळबळ उडाली. वातावरण तणावाचे बनलेले असतानाच कुठलाही अनुचित प्रकार घडू नये यासाठी रामतीर्थ पोलीस ठाण्याचे सहायक पोलीस निरीक्षक विक्रम हराळे व बिलोलीचे उपविभागीय अधिकारी अधिकारी शाम पानेगावर हे तातडीने घटनास्थळी धाव घेतली..खुनाच्या घटनेत सहभागी असलेल्या पद्मसिंह गंगासिंह ठाकुर, राजूसिंग गंगासिंग ठाकूर, गंगासिंग हनुमानसिंग ठाकूर हे सर्व राहनार थडी सावळी तालुका बिलोली, दिलीपसिंह ठाकुर, विजयसिंग ठाकूर, विशालसिंह ठाकूर व प्रतापसिंग ठाकूर हे सर्व राहणार निर्मल तेलंगणा या सात आरोपींना रामतीर्थ पोलिसांनी ताब्यात घेतले. त्यानंतर रवींद्रसिंग हनुमानसिंग ठाकूर उर्फ चव्हाण (४४) राहणार थडी सावळी यांनी दिलेल्या फिर्यादीवरून वरील सात लोकांच्या विरोधात गुन्हा नोंद केला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.