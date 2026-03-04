मराठवाडा

Naygaon Crime : अनैतिक संबंधातून थडी सावळी येथे तरुणाचा खुन : सात जणांना रामतीर्थ पोलिसांनी केली अटक

धुळीवंदनाच्या दिवशी सर्वत्र रंगाची उधळण होत असताना बिलोली तालुक्यातील थडी सावळी येथे अनैतिक संबधातून २२ वर्षीय तरुणाचा खुन करण्यात आल्याची घटना घडली.
प्रभाकर लखपत्रेवार
नायगाव - धुळीवंदनाच्या दिवशी सर्वत्र रंगाची उधळण होत असताना बिलोली तालुक्यातील थडी सावळी येथे अनैतिक संबधातून २२ वर्षीय तरुणाचा खुन करण्यात आल्याची घटना (ता. ३) मार्च रोजी सायंकाळी घडली.

