Maratha Reservation: मराठा आरक्षणासाठी युवकाचे टोकाचे पाऊल; विषारी द्रव प्राशन करून सरकारविरोधात नोंदवला निषेध

Latur News: लातूर जिल्ह्यातील शिंदगी गावातील बळिराम मुळे या तरुणाने मराठा आरक्षणासाठी सरकार वेळकाढूपणा करत असल्याचा आरोप करत विष प्राशन केले. त्याला उपचारासाठी लातूर रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

अहमदपूर (जि. लातूर) : मराठा आरक्षणासाठी सरकार वेळकाढूपणा करत असल्याचे सांगत तालुक्यातील शिंदगी येथील एका युवकाने मंगळवारी (ता. २६) सायंकाळी पाच वाजता विषारी द्रव प्राशन करून आत्महत्या करण्याचा प्रयत्न केला.

