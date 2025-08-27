Maratha Reservation: मराठा आरक्षणासाठी युवकाचे टोकाचे पाऊल; विषारी द्रव प्राशन करून सरकारविरोधात नोंदवला निषेध

अहमदपूर (जि. लातूर) : मराठा आरक्षणासाठी सरकार वेळकाढूपणा करत असल्याचे सांगत तालुक्यातील शिंदगी येथील एका युवकाने मंगळवारी (ता. २६) सायंकाळी पाच वाजता विषारी द्रव प्राशन करून आत्महत्या करण्याचा प्रयत्न केला..बळिराम मुळे (वय ३५) असे युवकाचे नाव आहे. तालुक्यातील मराठा बांधव मंगळवारी रात्री मुंबईला निघण्याच्या तयारीत होते. शिंदगी येथील बळिराम मुळे याने गावातून मुंबईला जाण्यासाठी वाहनासह तयारी केली होती..Mumbai: मुंबई पोलीस आयुक्तांचे महत्त्वपूर्ण पाऊल! आता मुंबईकरांचा आवाज थेट आयुक्तलयात पोहोचणार, जनता दरबार भरणार, पण कधीपासून? .मात्र, सरकार आरक्षणाबाबत वेळकाढूपणा करीत आहे. जाणूनबुजून मनोज जरांगे पाटील यांना उपोषणाची वेळ आणत आहे. अशी चिठ्ठी खिशात ठेवून युवकाने विषारी द्रव प्राशन केले. त्यास प्रथमोपचार करून लातूर येथील रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.