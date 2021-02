औंढा तालुक्यातील गोळेगाव कालव्यात उमरखेड येथील तरुणाचा बुडून मृत्यू

औंढा नागनाथ ( जिल्हा हिंगोली ) : तालुक्यातील गोळेगावजवळ असलेल्या कालव्यात उमरखेड येथील तरुणाचा बुडून मृत्यू झाला असुन गुरुवारी ( ता. ११ )सकाळी त्याचा मृतदेह कालव्याबाहेर काढण्यात आला. मयत ज्ञानेश्वर डोके (वय ३४) राहणार तालुका उमरखेड जिल्हा यवतमाळ हा आपल्या कुटुंबासह उमरखेड येथून औरंगाबादकडे जात होता. गोळेगाव या ठिकाणी बुधवारी ( ता. १०) रात्री दहा वाजता जेवण करण्यासाठी ते धाब्यावर सर्व कुटुंबासह उतरले होते. यावेळी ज्ञानेश्वर डोके हा लघुशंका करण्यासाठी येथे असलेल्या कालव्याच्या काठावर गेला व त्याचा तोल जाऊन तो कालव्यात पडला व त्याचा मृत्यू झाला. शवविच्छेदन करुन मयतच्या नातेवाईकाकडे मृतदेह सुपुर्त सदरील घटनेची माहिती त्याच्या कुटुंबियांनी जीवरक्षक पथकाला दिली व जीवरक्षक पथक त्या ठिकाणी गुरुवारी (ता. ११) सकाळी दाखल झाले. मयत ज्ञानेश्वर याला बार्शी टाकळी येथील जीवरक्षक पथकाने कालव्यामधून बोटीच्या साह्याने बाहेर काढले. यावेळी घटनास्थळी सहाय्यक पोलिस निरीक्षक गजानन मोरे, नायब तहसीलदार वैजनाथ भालेराव, शैलेश वाईकर यांनी पाहणी करुन पंचनामा केला. औंढा येथील ग्रामीण रुग्णालयामध्ये शवविच्छेदन करुन मयतच्या नातेवाईकाकडे मृतदेह सुपुर्त करण्यात आला. यावेळी कालव्याच्या काठावर बघ्याची गर्दी झाली होती. संपादन- प्रल्हाद कांबळे

