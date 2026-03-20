युवराज कांबळेचा नवोदय परीक्षेत झंझावाती यश; 92.57% गुणांसह निवड

सुखापुरी :- अंबड तालुक्यातील सुखापुरी परिसरातील लखमापूरी येथील गुणवंत विद्यार्थी युवराज अनिल कांबळे याने जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षेत उल्लेखनीय यश मिळवत 92.57 टक्के गुण प्राप्त केले असून, त्याची अंबा (ता. परतूर) येथील जवाहर नवोदय विद्यालयासाठी निवड झाली आहे. या यशामुळे लखमापूरी गावासह परिसरात आनंदाचे वातावरण निर्माण झाले आहे..युवराजने अत्यंत प्रतिकूल व हलाखीच्या परिस्थितीत शिक्षण घेत हे यश संपादन केले आहे. जिद्द, चिकाटी, सातत्यपूर्ण अभ्यास आणि कठोर परिश्रम यांच्या जोरावर त्याने आपले स्वप्न साकार केले. त्यामुळे ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांसाठी तो प्रेरणादायी ठरत आहे..शालेय जगत.लखमापूरी येथील जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळेतून चार विद्यार्थी या परीक्षेला बसले होते. सर्वच विद्यार्थी प्रथम श्रेणीत उत्तीर्ण झाले, मात्र त्यापैकी युवराज अनिल कांबळे याची नवोदय विद्यालयासाठी निवड झाली आहे..या यशामागे शाळेचे मुख्याध्यापक धनंजय जोगी, खरमाटे, बागल मॅडम यांचे मोलाचे मार्गदर्शन आणि परिश्रम लाभले असल्याचे सांगण्यात आले..दरम्यान, आज लखमापूरी येथील शाळेत नवोदय परीक्षेत सहभागी झालेल्या विद्यार्थ्यांचा सत्कार समारंभ आयोजित करण्यात आला होता. या कार्यक्रमास सुखापूरी केंद्राचे केंद्रप्रमुख अशोक पटेकर सर, शालेय शिक्षण समितीचे अध्यक्ष अतुल गाडे, सुखदेव कासार, भरत शिंदे, विष्णू महागोविंद, हरीदास कासार तसेच पालकवर्ग आणि गावातील प्रतिष्ठित नागरिक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते..युवराजच्या या यशामुळे ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांमध्ये नवचैतन्य निर्माण झाले असून योग्य मार्गदर्शन, जिद्द आणि मेहनत असल्यास कोणतेही ध्येय गाठता येते, याचे उत्तम उदाहरण युवराजने दाखवून दिले आहे.