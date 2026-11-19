चाकूर : चाकूर आणि अहमदपूर तालुक्यांतील शेतकऱ्यांना वारंवार भेडसावणाऱ्या दुष्काळाच्या संकटातून कायमस्वरूपी मुक्त करण्यासाठी प्रस्तावित झरी साठवण तलाव उपसा सिंचन योजनेला विशेष बाब म्हणून मंजुरी द्यावी, अशी आग्रही मागणी सहकारमंत्री बाबासाहेब पाटील यांनी राज्यपाल जिष्णू देव वर्मा यांच्याकडे केली आहे. या महत्त्वाकांक्षी योजनेचा ४,३२१ कोटी रुपयांचा मूळ प्रस्ताव सुधारित करून ३,४९१.६८ कोटी रुपयांपर्यंत आणण्यात आला असून, त्याला तातडीने मंजुरी मिळावी, यासाठी राज्यपालांनी पुढाकार घ्यावा, अशी विनंतीही त्यांनी केली..चाकूर आणि अहमदपूर हे दोन्ही तालुके दुष्काळप्रवण क्षेत्रात येतात. पावसाच्या अनियमिततेमुळे या भागातील शेती सातत्याने संकटात सापडत असून, शेतकऱ्यांना आर्थिक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. या पार्श्वभूमीवर गोदावरी खोऱ्यातील उपलब्ध पाणी उपसा करून सिंचनासाठी वापरण्याची झरी साठवण तलाव उपसा सिंचन योजना प्रस्तावित करण्यात आली आहे. गोदावरी महामंडळाच्या अहवालानुसार, ६७ दिवसांत ५० दशलक्ष घनमीटर पाणी उपसा करून या दोन्ही तालुक्यांतील सुमारे आठ हजार हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली आणण्याचे नियोजन आहे..या योजनेसाठी यापूर्वी सुमारे ४,३२१.५५ कोटी रुपयांचा प्रशासकीय मान्यतेचा प्रस्ताव शासनाकडे सादर करण्यात आला होता. मात्र, १२ ऑगस्ट २०२६ रोजी मुंबई येथे जलसंपदामंत्री तथा गोदावरी व कृष्णा खोरे विकास महामंडळाच्या अध्यक्षांच्या उपस्थितीत झालेल्या बैठकीत प्रकल्पाच्या खर्चात कपात करण्याबरोबरच सिंचन क्षेत्र वाढविण्याच्या दृष्टीने आवश्यक सुधारणा करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या होत्या..त्यानुसार सुधारित आराखड्यात झरी साठवण तलावाचा समावेश पूर्वी सिंचनाकाठी प्रस्तावित असलेल्या कामाऐवजी मातीकामात करण्यात आला. तसेच इतर अनुषंगिक कामांवरील खर्च कमी करून आवश्यक बाबींचा समावेश करण्यात आला आहे. याशिवाय पिण्याच्या पाण्यासाठी स्वतंत्र पाणी आरक्षणाची तरतूदही प्रस्तावित करण्यात आली आहे. या सर्व सुधारणांनंतर ३,४९१.६८ कोटी रुपयांचा सुधारित प्रस्ताव गोदावरी महामंडळामार्फत २२ ऑक्टोबर २०२६ रोजी राज्यस्तरीय तांत्रिक सल्लागार समितीकडे सादर करण्यात आला आहे..विशेष बाब म्हणून मंजुरीची अपेक्षाग्रामीण भागातील दुष्काळी परिस्थितीची पाहणी करण्यासाठी राज्यपाल प्रथमच या भागात आले असल्याने ही बाब येथील जनतेसाठी महत्त्वपूर्ण आहे. अहमदपूर आणि चाकूर तालुक्यांतील शेतकऱ्यांना दुष्काळाच्या दुष्टचक्रातून बाहेर काढण्यासाठी झरी उपसा सिंचन योजना अत्यंत आवश्यक आहे. या प्रकल्पामुळे शेतीला शाश्वत पाणी उपलब्ध होण्याबरोबरच भविष्यात पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न सोडविण्यासही मदत होणार आहे. त्यामुळे या योजनेचे महत्त्व लक्षात घेऊन तिला विशेष बाब म्हणून मंजुरी मिळवून देण्यासाठी राज्यपालांनी पुढाकार घ्यावा. तसेच या योजनेला 'देवाभाऊ-जिष्णुदेव सिंचन योजना' असे नाव देऊन या भागाच्या विकासाच्या दृष्टीने आपली ओळख कायमस्वरूपी जपली जाईल, अशी आग्रही विनंती सहकारमंत्री बाबासाहेब पाटील यांनी राज्यपालांकडे केली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.