Electric Shock : भिलदरी येथे वीजेचा धक्का लागून झिरो वायरमनचा मृत्यू

कन्नड - तालुक्यातील भिलदरी येथे लाईन दुरुस्तीच्या कामासाठी लाईनमनसोबत गेलेल्या शफेपूर येथील ५५ वर्षीय झिरो वायरमनचा वीजेचा धक्का लागून मृत्यू झाल्याची घटना मंगळवारी (ता. ६) सायंकाळी सहाच्या सुमारास घडली. कृष्णा काळूबा मोकासे (वय ५५, रा. शफेपूर, ता. कन्नड) असे मृत्यू झालेल्या झिरो वायरमनचे नाव आहे. या घटनेने शफेपूर परिसरात हळहळ व्यक्त होत आहे..याबाबत महावितरणचे कनिष्ठ अभियंता के. एस. कुलकर्णी यांनी दिलेल्या प्राथमिक माहितीनुसार, कृष्णा मोकासे हे महावितरणचे लाईमन सतीश मुरमुडे यांच्यासोबत भिलदरी येथे लाईन दुरुस्तीच्या कामासाठी गेले होते. कामासाठी आवश्यक परवाना (परमिट) घेण्यात आला होता. पोलवर वरती चढुन दुरुस्तीचे काम सुरू असताना मोकासे यांना अचानक विजेचा धक्का बसला आणि ते जमिनीवर कोसळले..यानंतर लाईमन सतीश मुरमुडे यांनी नागरिकांच्या मदतीने मोकासे यांना तातडीने उपचारासाठी पिशोर ग्रामीण रुग्णालयात दाखल केले. मात्र, वैद्यकीय अधिकारी डॉ. पटेल यांनी तपासून त्यांना मृत घोषित केले. घटनेची पिशोर पोलिस ठाण्यात नोंद करण्यात आली असून, पुढील तपास पोलिस करीत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.