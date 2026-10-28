Islapur News : रोडा नाईक तांडा येथील जिल्हा परिषद शाळा एकाच शिक्षकाच्या भरोशावर! २५ विद्यार्थ्यांचे चार वर्ग सांभाळताना शिक्षकाची कसरत

ईस्लापूर - किनवट तालुक्यातील रोडा नाईक तांडा येथील जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळेचा कारभार गेल्या महिनाभरापासून एकाच शिक्षकाच्या भरोशावर सुरू असल्याने विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक गुणवत्तेवर परिणाम होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. शाळेत दोन शिक्षकांची नियुक्ती असताना प्रत्यक्षात एकाच शिक्षकाला चार वर्गांतील २५ विद्यार्थ्यांना शिकवण्याची जबाबदारी सांभाळावी लागत आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या नियमित अध्यापनाचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे..रोडा नाईक तांडा येथील जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळेत इयत्ता पहिली ते चौथीपर्यंतचे वर्ग असल्याने प्रत्येक वर्गातील विद्यार्थ्यांना स्वतंत्रपणे अध्यापन करणे आवश्यक आहे. मात्र, गेल्या एक महिन्यापासून शाळेत एकच शिक्षक कार्यरत असल्यामुळे सर्व वर्गांना एकाच वेळी शिकवताना संबंधित शिक्षकाची मोठी तारांबळ उडत आहे. एका वर्गाला शिकवताना दुसऱ्या वर्गातील विद्यार्थ्यांच्या अभ्यासाकडे पुरेसे लक्ष देणे कठीण होत आहे. परिणामी, विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होण्याची भीती पालकांकडून व्यक्त केली जात आहे..विशेष म्हणजे, संबंधित शिक्षकाकडे अध्यापनासोबतच मुख्याध्यापकाची जबाबदारी, एसआयआर तसेच बीएलओसंबंधी कामांचाही भार असल्याचे सांगण्यात येत आहे. शैक्षणिक कामकाजाबरोबरच प्रशासकीय जबाबदाऱ्या पार पाडताना विद्यार्थ्यांना पुरेसा वेळ देणे हे मोठे आव्हान ठरत आहे.या शिक्षकांच्या कमतरतेची बाब गटशिक्षणाधिकाऱ्यांच्या निदर्शनास आणून दिल्याचे सांगण्यात येत आहे. मात्र, अद्याप पर्यायी शिक्षक उपलब्ध न झाल्याने शाळेचा कारभार एकाच शिक्षकावर सुरू असल्याची परिस्थिती आहे. ग्रामीण व तांडा भागातील विद्यार्थ्यांना गुणवत्तापूर्ण शिक्षण मिळावे, यासाठी शिक्षकांची पुरेशी उपलब्धता असणे आवश्यक आहे..त्यामुळे वरिष्ठ शिक्षणाधिकाऱ्यांनी या प्रकरणाची तातडीने दखल घेऊन परिस्थितीची चौकशी करावी आणि रोडा नाईक तांडा येथील जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळेत अतिरिक्त शिक्षकाची नियुक्ती करावी, अशी मागणी पालक व ग्रामस्थांकडून होत आहे. प्रशासनाने वेळीच लक्ष दिले नाही, तर विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक प्रगतीवर त्याचे परिणाम होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.भिशी केंद्र अंतर्गत आधीच शिक्षकाची कमतरता असताना काही शिक्षकाचीडेपुटेशनच्या नावावर दुसऱ्या तालुक्यात नेमणूक करण्यात आल्याची माहिती आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.