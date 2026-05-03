Amalneer Heatwave Alert: गंगापूर तालुक्यात उष्णतेचा कहर; अमळनेर शाळेतील गुलाब-झेंडू सुकले, तापमान आणखी वाढण्याचा इशारा

कायगाव : गंगापूर तालुक्यातील अमळनेर वस्ती येथे मे महिन्याच्या पहिल्याच आठवड्यात उन्हाचा पारा 42 अंशावर गेल्याने जनजीवन विस्कळीत झाले आहे. रखरखत्या उन्हाच्या तडाख्याने जिल्हा परिषद शाळेच्या आवारातील काही कुंडीतील फुलवेली व शोभेची झाडे करपून गेली आहेत..शाळेचे मुख्याध्यापक जे.के.चव्हाण यांनी सांगितले की, विद्यार्थी व शिक्षकांनी मोठ्या मेहनतीने कुंड्यांमध्ये गुलाब, झेंडू, सदाफुली व तुळशीची लागवड केली होती. मात्र मागील आठवडाभरापासून पडणाऱ्या कडक उन्हामुळे एक-एक करत काही झाडे सुकून गेली. विशेष म्हणजे कुंडीत चिखलाचे ओळ असतांना देखील सूर्य आग ओकत असल्याने झाडे करपून जळून जात आहे..ग्रामस्थांनी सांगितले, "पोरांनी जीव लावून झाडे जगवली होती. पण उन्हापुढे कुणाचे चालत नाही. पाऊस सुरू झाल्यावर पुन्हा नव्याने वृक्षारोपण करू."दरम्यान, तापमानाचा पारा आणखी वाढण्याची शक्यता हवामान खात्याने वर्तवली आहे. नागरिकांनी दुपारी 12 ते 4 घराबाहेर पडू नये, असे आवाहन प्रशासनाने केले आहे..गंगापूर तालुक्यातील अमळनेर गाव - आजचे तापमान (3 मे 2026)दुपारी 2 ते 4: 41°C, कडक ऊन होते.संध्याकाळी 6: 38°C पर्यंत खाली येईलरात्री 10*: 31°C, आकाश निरभ्रआजचा उच्चांक : 42°C, किमान राहणार आहे..सध्या उन्हाचा तडाखा जोरात आहे. भरपूर पाणी प्या, डोक्यावर टोपी/रुमाल ठेवा. शेतात काम करणाऱ्यांनी सकाळी 11 पूर्वी व सायं. 4 नंतर कामे करा.वैद्यकीय अधिकारी डॉ. सतीश गवळी , प्राथमिक आरोग्य केंद्र भेंडाळा ता.गंगापूर.