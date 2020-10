मुंबईत प्रसिद्ध महाविद्यालयाच्या व्यवस्थापनाकडे 10 कोटींच्या खंडणीची मागणी

मुंबई: नवी दिल्लीतील गृह विभागातील कथित अधिकाऱ्यानं मुंबईतील प्रसिद्ध महाविद्यालयाच्या व्यवस्थापनाकडे 10 कोटी रुपयांच्या खंडणीची मागणी केल्याप्रकरणी गावदेवी पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला आहे. आरोपीने 10 हजार कोटींच्या गैरव्यवहाराप्रकरणी व्यवस्थापनाविरोधात गृहविभाग तसेच केंद्रीय अन्वेषण विभागाकडे तक्रारी आल्या असून ते प्रकरण मिटवण्यासाठी 10 कोटींची खंडणी मागण्यात आल्याचे तक्रारीत म्हटले आहे. तक्रारदार प्रेम मसिह (68) हे ऑगस्ट क्रांती मार्ग येथील रहिवासी असून युनायटेड चर्च ऑफ नॉर्थ इंडियन ट्रस्ट असोसिएशनचे व्यवस्थापकीय संचालक आहेत. तक्रारीनुसार, 21 जुलैला त्यांना उदयभान सिंग नावाच्या व्यक्तीचा फोन आला होता. तो स्वतःला गृहविभागातील सचिवालयातील अधिकारी असल्याचे सांगत होता. त्यावेळी त्याने ट्रस्ट विरोधात विभागाला अनेक तक्रारी आल्या असून ट्रस्टची मूळ कागदपत्रे घेऊन त्यांना दिल्लीला येण्यास सांगितले. त्यावेळी कोरोना संकटामुळे लॉकडाऊन असल्यामुळे येथे येणे सध्या शक्य नसल्याचे सांगितले. त्यावेळी फोन करणाऱ्या व्यक्तीने तुमची ट्रस्ट अस्तित्त्वातच नसून या ट्रस्टच्या नावाखाली तुम्ही 10 हजार कोटी रुपयांचा गैरव्यवहार केल्याचं फोन करणाऱ्या व्यक्तीने सांगितले. तसेच दिल्लीला न आल्यास जीवे ठार मारण्याची धमकी दिली. त्याशिवाय प्रकरणी सीबीआय तुमच्या विरोधात गुन्हा दाखल करून तुम्हांला जेलमध्ये टाकणार असल्याचीही भीती दाखवली. मसीह यांनी दिल्लीस येण्यास नकार दिला. ट्रस्टचे सर्व कागदपत्र खरे असून कोणताही गैरव्यवहार झाला नसल्याचे त्यांनी सांगितले. फोन करणाऱ्या सिंग याने 10 कोटी रुपयांची मागणी केली. पाच कोटी पंतप्रधान कार्यालय आणि पाच कोटी रुपये सीबीआयसाठी देण्यास सांगितले. त्यामुळे मसिह यांना आरोपी कोणत्याही सरकारी कार्यालयात काम करत नसून खंडणी उकळण्यासाठी प्रकार करत असल्याचा संशय त्याला आला. त्यामुळे त्यांनी सिंगच्या फोनना उत्तर देणे बंद केले. त्यानंतर 27 जुलैला मसिह यांना भेटण्यासाठी एक व्यक्ती आला. त्याला सुरक्षा रक्षकांनी सोसायटीच्या गेटवर अडवले. त्यावेळी त्याने आपण दिल्लीवरून आलो असून मसिह यांच्या पूर्ण कुटुंबाला धमकावले. ट्रस्टच्या इतर काही सदस्य आणि त्यांच्या कुटुंबियांनाही अशाच पद्धतीने धमकावण्यात आल्याचे मसिह यांना समजले. अखेर यांनी याप्रकरणी गावदेवी पोलिस ठाण्यात तक्रार दाखल केली. त्यानुसार खंडणीचा गुन्हा दाखल करण्यात आला असून त्याप्रकरणी एकाला अटक केली आहे. इतर आरोपींचा शोध सुरू आहे.

