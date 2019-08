महसूलतर्फे पूरग्रस्तांना १० टन धान्य

नालासोपारा : कोल्हापूर, सांगली, सातारा येथील पूरग्रस्तांना सर्वच स्तरातून मदत केली जात असून पालघर जिल्हाधिकारी डॉ. कैलाश शिंदे यांनीही जिल्ह्यातील महसूल विभागाला मदतीचे आवाहन केले होते. त्याला सकारात्मक प्रतिसाद देत वसईचे तहसीलदार किरण सुरवसे आणि उपविभागीय अधिकारी तथा दंडाधिकारी डॉ. दीपक क्षीरसागर यांच्या पुढाकारातून गुरुवारी (ता.१५) स्वातंत्र्यदिन आणि रक्षाबंधनाचे औचित्य साधून १० टन धान्य आणि वस्तूरूपी मदतीचा मोठा ट्रक पूरग्रस्तांसाठी पाठवण्यात आला. वसईच्या तहसील कार्यालयात पूरग्रस्तांसाठी मदत कक्ष स्थापन करण्यात आला होता. यात अनेक सामाजिक संस्था, दानशूरांकडून वेगवेगळ्या स्वरूपात मदत आली होती. तसेच महसूल अधिकारी-कर्मचाऱ्यांनी मिळून एक ट्रक भरून मदत पूरग्रस्तांना पाठविली. यात ३०४ जीवनावश्‍यक वस्तूंचे किट, १५०० किलो तांदूळ, १३० किलो साखर, २२१ किलो डाळी, बिस्कीट पाकीट, पाण्याच्या बाटल्यांचे ४८७ बॉक्‍स, १०० बेडशीट, ४७५ ब्लॅंकेट, १ हजार २५ पेटीकोट आणि रक्षाबंधनानिमित्त पूरग्रस्त बहिणींना ४ हजार २३३ साड्या मदत स्वरूपात पाठवण्यात आल्या आहेत. सामाजिक संस्था, कार्यकर्ते, दानशूर व्यक्तींनी पूरग्रस्तांना प्रशासनाच्या माध्यमातून मदत द्यावी. त्यामुळे ती खऱ्या गरजूंपर्यंत जाईल. पूरग्रस्तांच्या संसाराला उभारी देण्यासाठी आणि रक्षाबंधनानिमित्त बहिणींना भेट म्हणून आजचा दिवस निवडून आम्ही मदत पाठविली आहे.

- डॉ. दीपक क्षीरसागर, उपविभागीय अधिकारी, वसई

Web Title: 10 tonnes of grain to the flood victims by revenue department