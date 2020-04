BREAKING : भाटिया रुग्णालयात आणखी 11 कर्मचाऱ्यांना कोरोनाची लागण

मुंबई : भाटिया रुग्णालयात मागील बुधवारी तीन रुग्णांचा कोरोना चाचणी अहवाल पॉझिटिव्ह आल्यानंतर अनेक कर्मचाऱ्यांना क्वारंटाईन करण्यात आले. त्यानंतर रुग्णांच्या संपर्कात आलेल्या वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांची कोरोना चाचणी करण्यात आली. त्यापैकी 11 जणांना अहवाल पॉझिटिव्ह आल्यानंतर रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे. मुंबईतील महत्वाच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा भाटिया रुग्णालयाने कोरोनाचा प्रसार रोखण्यासाठी त्वरित पावले उचलली आहेत. अन्य रुग्णांना इतर रुग्णालयात हलवले आहे. उपचार पूर्ण झालेल्या रुग्णांना गुरुवारीच घरी पाठवण्यात आले. त्यानंतर खबरदारीचा उपाय म्हणून शुक्रवारी आणखी सुमारे 150 कर्मचाऱ्यांची कोरोना चाचणी घेण्यात आली. त्यातील 110 जणांचे अहवाल निगेटिव्ह आले, 11 जणांचे अहवाल पॉझिटिव्ह आले. काही कर्मचाऱ्यांचे अहवाल अद्याप मिळालेल नाहीत. तेथील 25 कर्मचाऱ्यांना सध्या आयसीयूमध्ये ठेवण्यात आले आहे. त्यांच्या प्रकृतीवर 24 तास लक्ष ठेवले जात आहे. या सर्वांची प्रकृती स्थिर असल्याचे रुग्णालयाकडून सांगण्यात आले.

चाचणी निगेटिव्ह आलेल्या 159 कर्मचाऱ्यांना दोन गटांत विभागले आहे. त्यापैकी कमी जोखीम गटातील कर्मचाऱ्यांना रुग्णालयातून सोडण्यात आले असून, घरातच अलग राहण्यास सांगितले आहे. अति जोखीम गटातील कर्मचाऱ्यांना रुग्णालयातच क्वारंटाईन करण्यात आले आहे.

