मुलाच्या धाडसामुळे चोरटा अटकेत 

मुंबई : भर दुपारी घरात कोणी नसल्याची संधी साधत घरफोडी करून, फरारी होणारा सराईत चोरटा ११ वर्षांच्या मुलाच्या धाडसामुळे जाळ्यात सापडला. आपल्या आईचा सोन्याचा हार घेऊन चोरटा पळत असताना मुलाने हार हिसकावत आरडाओरडा केला. त्या आवाजामुळे आजूबाजूच्या लोकांनी चोरट्याला पाठलाग करून पकडले आणि पोलिसांच्या ताब्यात दिले. मुलाच्या धाडसाचे सर्वत्र कौतुक होत आहे. या प्रकरणी विरार पोलिसांनी चोरटा अब्दुल गफार खान याला अटक केली असून त्याने आतापर्यंत सहा ते सात चोऱ्या केल्याचे समोर आले आहे. विरार पश्‍चिम एम. बी. इस्टेटमध्ये तपोवन या इमारतीच्या तिसऱ्या मजल्यावर ३०१ या रूममध्ये दिव्या व प्रकाश महाडिक आपल्या दोन मुलांसह राहतात. मंगळवारी (ता. २०) अकरा वर्षांचा मुलगा तनिष हा एकटाच होता. दरम्यान, घरातील रिपेअरिंगच्या कामाचा बहाणा करून चोरटा जबरदस्तीने घरात घुसला. चोरट्याने कपाट उघडून घरातील सोन्याचे दागिने घेऊन फ़रार होण्याच्या तयारीत होता. दरम्यान, आई व मुलाचा आरडाओरडा ऐकुन शेजारचे लोक जमा झाले व पाठलाग करून चोराला पकडले. लोकांनी चोरट्याला चोप देत पोलिसांच्या ताब्यात दिले.

Web Title: 11 year old boy caught the thief in mumbai