अंगावर काटा आणणारी बातमी ! मुलांवर बारीक लक्ष ठेवा, नाहीतर १२ वर्षीय सुमितसारखं व्हायला वेळ लागत नाही...

मुंबई : पावसाळा सुरु झालाय. अशात गेले काही दिवस मुंबईत तुफान पाऊस झालाय. पण पावसाळ्यात पालकांनो तुमचं तुमच्या पाल्यांवर लक्ष आहे ना? कारण पावसाळा मुलांचा आनंदाचा ऋतू. पावसात भिजावं, कुठेतरी फिरायला जावं असं मुलांना वाटतं. त्यामुळे पालकांनी मुलांवर जरा जास्त लक्ष ठेवायची आता गरज आहे. कारण अशाच थोड्याश्या दुर्लक्षामुळे भिवंडीत होत्याचं नव्हतं झालंय. गेल्या काही दिवसांपासून मुंबईत तुफान पाऊस पडतोय. याच पावसामुळे साठलेल्या पाण्यात बुडून १२ वर्षाच्या चिमुरड्याचा जीव गेलाय. भिवंडीतील अशोक नगर भागात एक कन्स्ट्रक्शन साईट आहे. या कन्स्ट्रक्शन साईटवर बिल्डरने कंपाउंड केलेल्या जागेतील मोठ्या खड्ड्यात पावसाचं पाणी साचलं होतं. छान पाऊस आणि त्या खड्यात साठलेल्या पाण्यात पोहण्याचा मोह १२ वर्षीय सुमित गुप्ताला आवरला नाही. मोठी बातमी - दमदार पावसाचा मुंबईकरांना फायदा, तलावांच्या पाणीसाठ्यात झाली मोठी वाढ त्याने त्या पाण्यात उडी घेतली. मात्र खड्डा खोल असल्याने आणि पाण्याचा अंदाज न आल्याने त्यामध्ये बुडून त्याचा दुर्दैवी मृत्यू झाला. याबाबत अग्निशमन दलाला माहिती मिळताच सुमितला बाहेर काढण्यात आलं. त्याचं शवविच्छेदन देखील करण्यात आलं. या घटनेनंतर परिसरात हळहळ व्यक्त करण्यात येतेय. सोबतच या परिसरातील नागरिकांनी आता बिल्डरवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी केलीये. मुंबई आणि आसपासच्या परिसरात गेले काही दिवस पावसाने धुमशान घातलंय. अशात भिवंडी परिसरातील मुसळधार पावसामुळे कामवारी नदीला पूर आला आहे. 12 years sumit drowns in the pond at construction site at bhiwandi

