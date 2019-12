एमबीबीएस प्रवेशाच्या प्रलोभनाने २० तरुणांची फसवणूक

नवी मुंबई : एमबीबीएसला प्रवेश मिळवून देण्याच्या प्रलोभनाने तिघांनी २० तरुणांकडून तब्बल ५७ लाख ५० हजार रुपये उकळून पलायन केल्याची घटना उघडकीस आली आहे. विवेक कौशिक, विवेक तिवारी व मनीष रावत अशी या तिघांची नावे असून, नवी मुंबई पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेने या तिघांविरोधात एपीएमसी पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करून त्यांचा शोध सुरू केला आहे. या तिघा आरोपींनी एपीएमसी सेक्‍टर-१९ डीमधील एम्बियन्स कोर्ट इमारतीमध्ये एस्पायर स्टडी इंडिया नावाचे कार्यालय थाटले होते. जाहिरातबाजीला भुलून गेल्या ऑगस्ट महिन्यात एमबीबीएसचे शिक्षण घेऊ इच्छिणाऱ्या अनेक तरुणांनी त्यांच्या कार्यालयाला प्रत्यक्ष भेट दिली होती. अनेक विद्यार्थ्यांसह त्यांच्या पालकांनी सुरुवातीची तीन लाख रुपयांची रक्कम चेकद्वारे व रोख स्वरूपात त्यांना दिली. त्यानंतर या तिघा संबंधित विद्यार्थ्यांना राज्यातील वेगवेगळ्या ठिकाणच्या वैद्यकीय महाविद्यालयांची नावे सांगून, प्रवेशाच्या प्रलोभनाने त्या त्या महाविद्यालयात बोलावून घेतले; मात्र, या तिघांचा त्यांच्याशी कोणताही संबंध नसल्याचे आढळून आले. त्यामुळे फसवणूक झालेल्या २० विद्यार्थ्यांनी पोलिस तक्रार दाखल केली. धक्कादायक! पैसे परत केले नाही म्हणून एअर इंडियाच्या अभियंत्यावर ओढवली ‘ही’ वेळ https://www.esakal.com/mumbai/horrible-air-india-engineer-kidnapped-not-repaying-his-debt-243229 १० लाखाची मागणी

एमबीबीएसचा अभ्यासक्रम पूर्ण करण्यासाठी साडेचार वर्षांचा कालावधी लागणार असल्याचे तसेच प्रत्येक वर्षासाठी १० लाख रुपये खर्च येणार असल्याचे या तिघांनी विद्यार्थ्यांसह त्यांच्या पालकांना सांगितले होते. त्यातील तीन लाख रुपये एस्पायर स्टडी इंडियाला चेकद्वारे; तर वैद्यकीय प्रवेशाच्या वेळी पाच लाख ६५ हजार रुपये कॉलेजच्या नावाने डीडी काढून संबंधित कॉलेजला; तर उर्वरित एक लाख ३५ हजार रुपये एस्पायर स्टडी इंडियाला द्यावे लागतील असे सांगण्यात आले होते.

