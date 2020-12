ब्रिटनवरून आलेली 29 वर्षीय तरुणी पॉझिटिव्ह; नवीन विषाणूच्या पार्श्वभूमीवर खबरदारी

कल्याण - ब्रिटनवरून कल्याण डोंबिवली शहरात आलेल्या पहिल्या यादीतील 20 नागरिकांच्या आर टी पी सी आर चाचणी करण्यात आली होती त्यातील 8 जणांचे अहवाल प्राप्त झाले असून त्यातील 7 जणांचे रिपोर्ट निगेटिव्ह असून एका 29 वर्षीय तरुणीचा रिपोर्ट पॉझिटिव्ह आला आहे .अन्य नागरिकांच्या आर टी पी सी आर चाचणी अहवालाची प्रतीक्षा आहे . मुंबई परिसरातील बातम्यांचा आढावा घेण्यासाठी येथे क्लिक करा ब्रिटन मध्ये आढळून आलेल्या कोरोना विषाणूच्या जनुकीय रचनेत बदल झालेला नविन विषाणू स्ट्रेन दिसुन आल्यामुळे खबरदारीचा उपाय म्हणून केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सुचनांनुसार 25 नोव्हेंबर ते 23 डिसेंबर या काळात ब्रिटनहून कल्याण डोंबिवली महानगरपालिका क्षेत्रात आलेल्या प्रवाशांचे विशेष सर्व्हेक्षण करण्यात येत आहे .शासनाने पहिली यादी 55 नावांची पाठवली होती त्यात 45 जणांचे नाव आणि पत्ता शोधण्यास पालिकेच्या वैद्यकीय आरोग्य विभागाला यश आले आहे. यातील 20 नागरिकांचे आर टी पी सी आर चाचणी करण्यात आली होती .त्यातील 8 जणांचा अहवाल प्राप्त झाला असून 7 जणांचा निगेटिव्ह रिपोर्ट आला असून डोंबिवली मधील 29 वर्षीय तरुणीचा रिपोर्ट पॉझिटिव्ह आला असून तिची प्रकृती स्थिर असून तिला टाटा आंमत्रा येथे दाखल केले आहे .तर त्या तरुणीचा चाचणी अहवाल जनुकिय रचनेच्या तपासणीसाठी NIV मुंबई येथून NIV पुणे येथे पाठविण्यात आला आहे. अन्य 12 जणांचा अहवाल प्रतिक्षेत आहे .दरम्यान शासनाने पुन्हा दुसऱ्या 37 जणांची यादी कल्याण डोंबिवली महानगर पालिकेला पाठवली आहे. घरी बसलेल्या महाराष्ट्राच्या वाघाला घरच्यांनीही मरतुकडा म्हणावं हे...! भातखळकर यांच्याकडून राऊतांची खिल्ली शासनाकडून यादी आली असली तरी अनेक जण ब्रिटन मधून आले नसून अनेकांचे नावे दोनदा तर अनेक पालिका हद्दीच्या बाहेरील आहेत .जसे जसे पत्ता आणि नागरिक भेटतात तसे त्यांची तपासणी करत आहोत , त्यासाठी जे 25 नोव्हेंबर नंतर ब्रिटन वरून आलेत कल्याण डोंबिवली शहरात त्यांनी त्वरित पालिकेच्या नागरी आरोग्य केंद्राशी संपर्क साधावे ,सलग जोडून आलेल्या सुट्ट्या आणि येणाऱ्या नववर्षाच्या पार्श्वभूमीवर नागरिकांनी गर्दी करणे टाळावे, घराबाहेर फिरताना न चूकता मास्कचा वापर करावा, सोशल डिस्टनसिंगचे पालन करावे आणि काही लक्षणे आढळल्यास महापालिकेच्या नजीकच्या आरोग्य केंद्राशी संपर्क साधावा असे आवाहन पालिका साथरोग नियंत्रण अधिकारी डॉ प्रतिभा पानपाटील यांनी केले आहे . A 29 year old positive from Britain Caution against the background of a new virus --------------------------------------- ( संपादन - तुषार सोनवणे )

Web Title: A 29 year old positive from Britain Caution against the background of a new virus