Kuwaiti Vessel in Mumbai: कुवेतहून आलेली नौका मुंबईजवळ संशयास्पदरित्या फिरताना आढळली; तिघांची चौकशी सुरु

मुंबई- कुवेतहून आलेली एक मासेमारी नौका पोलिसांनी ताब्यात घेतली आहे. तामिळनाडूस्थित तीन जण या नौकेवर सापडले असून त्यांची चौकशी केली जात आहे. दक्षिण मुंबईतील ससून डॉकजवळील समुद्र किनारी मंगळवारी पहाटे मासेमारी नौका संशयास्पदरित्या फिरताना आढळली. या घटनेनंतर, मुंबई पोलिसांनी या प्रकरणाचा तपास सुरू केला आहे.

यलो गेट पोलिसांच्या गस्ती नौकेला ससून डॉकजवळ मासेमारी करणारी नौका प्रथम दिसली. त्यानंतर, केलेल्या चौकशीत ही नौका कुवेतहून आल्याचे समोर आले.सध्या ही नौका गेटवे ऑफ इंडिया येथे नेण्यात आली असून तेथे उभी करण्यात आली असल्याची माहिती पोलिसांनी दिली. (3 persons from tamilnadu travel to Mumbai undetected in Kuwaiti vessel police investigating)