राज्य सरकारने जाहीर केली विशेष रुग्णालये! तुमच्या जवळचे रुग्णालय कोणते वाचा!

मुंबई : कोरोनाला रोखण्यासाठी आरोग्य विभागाने राज्यातील 30 शासकीय रुग्णालये कोरोना उपचारासाठी विशेष रुग्णालये म्हणून घोषित केली आहेत. या रुग्णालयांत केवळ कोरोना रुग्णांवर उपचार केले जातील. त्यासाठी अधिसूचना काढण्यात आली आहे. 2305 खाटा कोरोनाबाधितांच्या उपचारासाठी उपलब्ध झाल्या आहेत, अशी माहिती आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी आज येथे दिली. मुंबईतील महत्वाच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा या अधिसूचनेमुळे या रुग्णालयांना संशयित आणि कोरोना निदान झालेल्या रुग्णांना केंद्र आणि राज्य सरकारने वेळोवेळी दिलेल्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार उपचार करणे बंधनकारक असणार आहे. राज्य सरकारमार्फत कोरोना प्रतिबंधासाठी प्रभावी उपाययोजनांची अंमलबजावणी केली जात आहे. राज्यात चाचण्यांची सुविधा वाढविताना आवश्‍यकता भासल्यास रुग्णांवर उपचारासाठी जिल्हा रुग्णालयात विलगीकरण कक्ष केले आहेत; मात्र कोरोना रुग्णांची वाढती संख्या लक्षात घेता आता कोरोना उपचारासाठी विशेष रुग्णालये घोषित केली आहेत. त्यासाठी आरोग्य संचालकांनी अधिसूचना काढली आहे, असेही टोपे यांनी सांगितले. जिल्हा, अधिसूचित रुग्णालये व खाटांची संख्या ठाणे- जिल्हा रुग्णालय, टी. बी. बिल्डिंग- 100

मिरा भाईंदर- पंडित भीमसेन जोशी रुग्णालय- 100

वाशी- सामान्य रुग्णालय 120

कल्याण-डोंबिवली मनपा- शास्त्रीनगर दवाखाना 100

रायगड- पनवेल उपजिल्हा रुग्णालय 100

नाशिक- कुंभमेळा बिल्डिंग 100

नाशिक महानगरपालिका कठडा हॉस्पिटल अनुक्रमे 70

अहमदनगर- जिल्हा रुग्णालय 100

नंदुरबार- डोळ्यांचा दवाखाना 50

धुळे- जिल्हा रुग्णालय शहरातील इमारत 50

पुणे- जिल्हा रुग्णालय, औंध 50

सातारा- सामान्य रुग्णालय 60

सिंधुदुर्ग- नवीन इमारत एएमपी फंडेड 75

रत्नागिरी- सामान्य रुग्णालय 100

कळंबोळी उपजिल्हा रुग्णालय 50

औरंगाबाद- जिल्हा रुग्णालय 100

हिंगोली- जिल्हा रुग्णालय 100

हिंगोली- कळमनुरी उपजिल्हा रुग्णालय 50

लातूर- उदगीर उपजिल्हा रुग्णालय 50

उस्मानाबाद- जिल्हा रुग्णालय, नवीन इमारत 100

उमरगा उपजिल्हा रुग्णालय टीसीयू बिल्डिंग 50

तुळजापूर उपजिल्हा रुग्णालय नवीन इमारत 50

नांदेड- जिल्हा रुग्णालय जुने 50

मुखेड उपजिल्हा रुग्णालय 50

अमरावती- विशेषोपचार रुग्णालय नवीन इमारत 100

वाशीम- जिल्हा रुग्णालय, डीईआयसी इमारत 50

बुलडाणा- स्त्री रुग्णालय नवीन इमारत 100

वर्धा- सामान्य रुग्णालय 50

भंडारा- सामान्य रुग्णालय एएमसीएच विंग नवीन इमारत 80

गडचिरोली- जिल्हा रुग्णालय 100

Web Title: 30 specialized hospitals for Corona in the state