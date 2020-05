कोरोनाचा कहर कायम ! मुंबईत आज २० जण दगावले, पुन्हा सापडले 417 नवीन कोरोना रुग्ण.....

मुंबई , ता. 30 : मुंबईत कोरोना बाधित रुग्णांचा आकडा पुन्हा वाढला असून चिंता पुन्हा वाढली आहे. मुंबईत आज तब्बल 417 नवे रुग्ण सापडले आहेत. तर आज 20 रुग्णांचा मृत्यू झाल्याने मृतांचा आकडा 290 झाला आहे. आज मुंबईत 417 नवे कोविड पॉझिटिव्ह रुग्ण आढळल्याने रुग्णांची संख्या 6874 झाली आहे. आज सापडलेल्या एकूण रुग्णांपैकी 307 रुग्ण आज आढळले असून 110 रुग्ण 27 ते 28 एप्रिल रोजी दाखल झाले असल्याचे सांगण्यात येते. आज झालेल्या 20 मृत्यूंपैकी 16 जणांना दीर्घकालीन आजार होते. आजच्या एकूण मृत्यू झालेल्या व्यक्तींमध्ये 14 पुरुष तर 6 महिलांचा समावेश होता. मृत झालेल्या रुग्णांपैकी 8 रुग्णांचे वय 60 वर्षा वर होते. तर उर्वरित 12 रुग्ण 40 ते 60 वर्षा दरम्यान होते. मुंबईतील मृतांचा एकूण आकडा 290 झाला आहे. आज एकूण 498 नवे संशयित रुग्ण सापडले असून आतापर्यंत 10030 संशयित रुग्णांना रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. सर्वात मोठी बातमी - राज्यात 21 मे नंतर कोरोनाचा नवीन रुग्ण नसणार, वाचा काय आहे अहवाल कोरोना बाधितांची संख्या वाढत असली तरी या आजारातून बरे होणाऱ्या रुग्णांची संख्या ही वाढत आहे. आज 45 रुग्ण बरे झाले असून आज पर्यंत 1472 रुग्णांना घरी सोडण्यात आले. घरी सोडण्यात आलेल्या रुग्णांपैकी 108 रुग्ण हे मुंबईच्या बाहेरचे असून ते मुंबईत उपचारासाठी दाखल होते. कोरोनाचा धोका असणाऱ्या ज्येष्ठ नागरिकांच्या शोधात असणाऱ्या पालिकेच्या 400 चमुंनी तीन दिवसात 1,34,341 घरांमधील 15954 ज्येष्ठ नागरिकांचे सर्वेक्षण केले. सर्वेक्षणा दरम्यान ज्या ज्येष्ठ नागरिकांना रक्तातील प्राण वायूची पातळी 95 टक्क्यांपेक्षा कमी असल्यास त्यांना जवळच्या कोरोना केअर सेंटर मध्ये पाठवण्यात आले असल्याची माहिती पालिकेच्या आरोग्य विभागाने दिली आहे. 417 new covid patients found in mumbai read full story about corona havoc in mumbai

