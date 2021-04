धारावीविषयी माहित नसलेल्या काही इंटरेस्टिंग गोष्टी

मुंबई हे नाव जरी घेतलं तरीदेखील डोळ्यासमोर या मायानगरीतील असंख्य गोष्टी झरझर करत उभ्या राहतात. झगमगाट असलेल्या टोलेजंग इमारतींपासून ते झोपडपट्ट्यांपर्यंत या शहरातील प्रत्येक गोष्ट चर्चेत येत असते. या चर्चांमधलंच एक ठिकाण म्हणजे धारावी. आशिया खंडातील सर्वात मोठी झोपडपट्टी म्हणून या ठिकाणाकडे पाहिलं जातं. दिवस असो वा रात्र ही झोपडपट्टी कधीच शांत नसते. त्यामुळे तिच्याविषयी जाणून घेण्यासाठी विदेशातील लोकही उत्सुक असतात. अनेकदा विदेशी पर्यटक भारतात आले की धारावीला नक्की भेट देतात. खरं तर झोपडपट्टी म्हटल्या जाणाऱ्या या ठिकाणी असंख्य लहान-मोठे उद्योग व्यवसाय सुरु आहेत. जे फार कमी जणांना माहित आहे. त्यामुळेच या धारावीविषयी काही खास आणि रंजक गोष्टी आज जाणून घेऊयात. १. धारावीत लहान-मोठे व्यवसाय - मुंबईमध्ये मोठ्या प्रमाणावर लघुउद्योग केले जातात. यापैकी जवळपास ८० टक्के लघुउद्योग हे धारावीत होतात. प्रत्येक घरात कोणतं ना कोणतं उद्योग -व्यवसाय सुरु असतात. अगदी टिकल्यांपासून ते लेदरच्या वस्तूपर्यंत येथे अनेक वस्तू तयार केल्या जातात. तसंच कच्चा मालदेखील तयार केला जातो. विशेष म्हणजे या उद्योग व्यवसायांमध्ये महिलांचादेखील तितकाच हातभार आहे. अनेक स्त्रिया पापड, लोणची तयार करण्याची काम करतात. २. सुरक्षित आहे धारावी - साधारणपणे झोपडपट्ट्या या सुरक्षित नसतात असं म्हटलं जातं. मात्र, धारावी त्याला तुलनेने अपवाद आहे. दिवस असो वा रात्र येथे कायमच नागरिकांची वर्दळ असते. त्यामुळे धारावी अन्य झोपडपट्ट्यांच्या तुलनेत सुरक्षित आहे. विशेष म्हणजे ब्राझीलमधील रियो डी जेनेरो हे असुरक्षित ठिकाणांपैकी एक असल्याचं म्हटलं जातं. ३. धारावी आशियातील मोठी झोपडपट्टी नाही? - आशिया खंडातील सर्वात मोठी झोपडपट्टी म्हणून धारावीकडे पाहिलं जातं. परंतु, काही तज्ज्ञांच्या मते, कराीमधील ओरांगी ही सर्वात मोठी झोपडपट्टी आहे. ४. इको- फ्रेंडली वातावरण - झोपडपट्टी म्हटलं की अनेकदा डोळ्यासमोर गलिच्छ गल्ल्या, कचऱ्याचं साम्राज्य उभं राहतं. मात्र, याच झोपडपट्टीत अनेक वस्तूंचा पुनर्वापर केला जातो. एखादी लहान वस्तू असो वा मोठी प्रत्येक वस्तूपासून नव्या वस्तू तयार केल्या जातात. त्यामुळे सुई असो किंवा प्लास्टिक सगळ्या टाकाऊ वस्तूंपासून येथे नव्या वस्तू तयार केल्या जातात. ५. धारावीमधील घरं - झोपडपट्टी म्हटलं की सहाजिकच एकाला एक अशी चिकटून उभी असलेली घरं पाहायला मिळतात. धारावीदेखील त्याला अपवाद नाही. येथे असंख्य घरे असून प्रत्येक घरामध्ये किंचितसं अंतर असल्याचं पाहायला मिळतं. चिंचोळा रस्ता आणि एकावर एक मजले चढवलेली दुमजली घरं येथील वैशिष्ट्य आहे.

