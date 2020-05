ठाणे जिल्ह्यात कोरोनाचा गुणाकार सुरू;  24 तासांत 74 नवे रुग्ण 

ठाणे : ठाणे जिल्ह्यात शहरी भागासह ग्रामीण भागात देखील कोरोनाने आपले हातपाय पसरण्यास सुरुवात केली आहे. रविवारी (ता. 3) देखील नव्या 74 कोरोनाबाधीतांची नोंद करण्यात आली असून दोघांच्या मृत्यूची देखील नोंद झाली आहे. यात नवी मुंबईत सर्वाधिक 25 नवे रूग्ण आढळले अहेत. तसेच ठाणे शहरात 17 नवीन रुग्णांच्या नोंदीसह एकाच्या मृत्यूची नोंद करण्यात आली आहे. या वाढलेल्या रुग्णांमुळे जिल्ह्यातील कोरोनाबाधितांचा आकडा 1 हजार 183 वर गेला असून मृतांचा आकडा 33 वर पोहोचला आहे. अधिक आणि सविस्तर बातम्या वाचण्यासाठी ईपेपर वाचा मागील काही दिवसांपासून प्रमुख महापालिका क्षेत्रांत कोरोनाचे रुग्ण वाढताना दिसत होते. मात्र रविवारी समोर आलेल्या बाधितांमध्ये ठाणे ग्रामीण येथे नवे 8 रुग्ण आढळल्याने तेथील बाधितांचा आकडा 37 वर पोहचला आहे व एका मृत्यूची नोदं झाल्याने मृतांचा आकडा 3 वर पोचला असल्याने ग्रामीण भागात चिंतेचे वातावरण पसरले आहे. याखेरीज नवी मुंबई पालिका क्षेत्रात 25 नव्या रुग्णांची नोंद झाल्याने बाधितांचा आकडा 314 वर पोहोचला आहे. ठाणे पालिका क्षेत्रात 17 बाधितांची नोंद करण्यात आली असून एकाचा मृत्यू झाला आहे. त्यामुळे शहरातील बाधितांचा आकडा 389 तर, मृतांचा आकडा 16 वर गेला आहे. कल्याण-डोंबिवली पालिका क्षेत्रात 14 नव्या रुग्णांमुळे तेथील बाधितांचा आकडा 195 झाला. तसेच मीरा भाईंदरमध्ये 6 नवे रुग्ण आढळून आल्याने तेथील बाधितांचा आकडा 171 झाला आहे. भिवंडीत देखील 2 नवे रुग्ण आढळून आल्याने तेथील संख्या 18 झाली आहे. तसेच बदलापूरमध्ये 2 नवीन रुग्ण सापडल्याने तेथील आकडा 37 वर पोहोचला आहे.

