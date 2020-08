कोरोनाची सौम्य लक्षणे असलेल्या रुग्णांचे प्रमाण 95 टक्के; तर गंभीर रुग्णांच्या टक्केवारीबाबत माहिती आली समोर

मुंबई : राज्यात मार्चपासून सुरु झालेल्या कोरोना रुग्णांच्या नोंदीत वेगवेगळ्या वर्गवारीतून नोंदणी होत आहे. यात मे महिन्याच्या मध्यानंतर लक्षण नसलेले पण पॉझिटिव्ह रुग्णांची नोंद ही होऊ लागली. सध्या सौम्य लक्षणांचे, लक्षण नसलेले आणि बरे होणाऱ्या रुग्णांची संख्या एकूण रुग्ण संख्या 95 टक्के असल्याचे समोर आले आहे. सार्वजनिक आरोग्याच्या अहवालात ही आकडेवारी देण्यात आली आहे. गणेशविसर्जनाला परवानगी दिली जाते, मग मोहरमला का नाही? राज्य सरकारला निर्णय घेण्याचे न्यायालयाचे आदेश या अहवालानुसार, राज्यातील रुग्णालयात सुमारे 1 लाख 65 हजार 912 कोरोना सक्रिय रुग्ण आहेत. यात एकूण लक्षण नसलेले तसेच सौम्य लक्षण असलेले आणि बरे होणारे रुग्ण 1 लाख 57 हजार 574 म्हणजेच 95 टक्के असल्याचे सांगण्यात येत आहे. ही रुग्ण संख्या मोठी असून ही बाब चिंतनीय आहे. यात लक्षण नसलेली रुग्ण संख्या लक्षणीय असून यामुळे संसर्गाचा धोका अधिक असल्याचे या पूर्वीच तज्ञांनी सांगितले आहे. सौम्य लक्षणांचे आणि बरे होणारे अशी रुग्ण संख्याही याच वर्गात आहे. दरम्यान, एकूण गंभीर रुग्ण 5 हजार 31 असून ही संख्या 3 टक्के आहे. तर, आयसीयु पण बाहेरील ऑक्सिजन वरील रुग्ण 3 हजार 307 म्हणजेच 2 टक्के आहेत. त्यामुळे, संपुर्ण राज्याच्या आकडेवारीच्या तुलनेत सर्वाधिक 95 टक्के रुग्ण हे फक्त सौम्य लक्षणांची आहेत ------------------------------------------------------ ( संपादन - तुषार सोनवणे )

