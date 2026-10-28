Mumbai News : वाराणशीतून महाराष्ट्रातील दुष्काळग्रस्तांसाठी मदतीचा हात; काशी महाराष्ट्र सेवा समितीचा पुढाकार

मुंबई - महाराष्ट्रात निर्माण झालेल्या दुष्काळी परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर राज्यातील संकटग्रस्त जनतेला मदतीचा हात देण्यासाठी वाराणशी येथील श्री काशी महाराष्ट्र सेवा समितीने पुढाकार घेतला आहे. वाराणशी येथे वास्तव्यास असलेल्या मराठी भाषिक नागरिकांकडून दुष्काळग्रस्तांसाठी आर्थिक मदत गोळा करण्याचे काम समितीच्या वतीने सुरू करण्यात आले असून, ही मदत महाराष्ट्राला सुपूर्द करण्यात येणार आहे..महाराष्ट्रावरील दुष्काळाचे संकट दूर व्हावे आणि राज्यातील जनतेला या संकटातून दिलासा मिळावा, यासाठी समितीचे पदाधिकारी काशी विश्वनाथांच्या चरणी प्रार्थना करत आहेत. त्याचबरोबर केवळ प्रार्थनेपुरते मर्यादित न राहता प्रत्यक्ष आर्थिक मदतीच्या माध्यमातून संकटग्रस्तांना हातभार लावण्याचा संकल्प समितीने केला आहे..या उपक्रमासाठी श्री काशी महाराष्ट्र सेवा समितीचे अध्यक्ष संतोष सोलापूरकर, विश्वस्त अनिल किंजवडेकर आणि कार्यवाह षडानन पाठक कारखेडकर यांच्यासह अन्य पदाधिकाऱ्यांनी पुढाकार घेतला आहे. वाराणशीतील मराठी बांधवांकडून जमा होणारी आर्थिक मदत महाराष्ट्रातील दुष्काळग्रस्तांच्या मदतीसाठी वापरण्यात येणार असल्याची माहिती समितीच्या वतीने देण्यात आली..या मदतकार्यामध्ये कु. स्वधा पाठक कारखेडकर हिने घेतलेला निर्णय विशेष कौतुकास्पद ठरत आहे. तिने आपल्या गुल्लकमध्ये साठवलेली रक्कम महाराष्ट्रातील दुष्काळाच्या संकटात सापडलेल्या नागरिकांना मदत म्हणून देण्याचा निर्णय घेतला आहे. लहान वयातच सामाजिक बांधिलकीची जाणीव ठेवून तिने घेतलेल्या या निर्णयाचे कौतुक होत आहे. तिच्या या कृतीतून महाराष्ट्राप्रती असलेली आपुलकी आणि संकटग्रस्तांना मदत करण्याची भावना अधोरेखित झाली आहे..वाराणशी येथे संकलित होणारी सर्व आर्थिक मदत नाशिक येथे कुंभमेळ्याच्या निमित्ताने महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे सुपूर्द करण्याची तयारी समितीने केली आहे. महाराष्ट्रापासून दूर वाराणशीमध्ये राहूनही मायभूमीवरील संकटाच्या काळात मदतीसाठी पुढे सरसावलेल्या मराठी बांधवांचा हा उपक्रम सामाजिक एकोपा, मातृभूमीप्रती असलेले प्रेम आणि माणुसकीचे दर्शन घडवणारा ठरत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.