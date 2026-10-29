Pradeep Purnekar Case: ''तुम्ही पळून गेलात, तुमच्यात हिंमत नाही..'', पूर्णेकर हत्या प्रकरणात आदित्य ठाकरेंचा संताप, पोलिस तपासावरही आक्षेप

Thane police commissioner meeting: शिवसेना ठाकरे गटाचे ठाण्यातील विभागप्रमुख प्रदीप पूर्णेकर यांची हत्या होऊन एक महिना झाला. तरीही या प्रकरणातल्या मुख्य आरोपींना पोलिसांनी अटक केली नाही. त्यामुळे पूर्णेकर कुटुंबियांसह ठाकरे गटाच्या नेत्यांनी ठाणे पोलिस आयुक्तांची भेट घेतली. याच प्रकरणात चौकशीसाठी बोलावल्याने शिवसेना महिला आघाडीच्या प्रमुख मीनाक्षी शिंदे यांना राजीनामा द्यावा लागला आहे. .सकाळ, साम, सरकारनामा, अॅग्रोवन आणि दैनिक गोमन्तक — आता एकाच ॲपमध्ये! आजच सकाळ ॲप डाउनलोड कराLink:https://www.esakal.com/get-app?utm_source=esakal_web&utm_medium=inline_callout&utm_campaign=app_download&utm_content=article_mid.ठाण्यात आयोजित पत्रकार परिषदेत बोलताना आदित्य ठाकरे म्हणाले की, हत्येच्या घटनेला एक महिना लोटलेला आहे. या प्रकरणात राम पूर्णेकर हे स्वतः एकनाथ शिंदेंना एकटे भेटायले गेले होते. पोलिसांनी त्यांना तिथेच अडवलं आणि फरफटत नेलं. ते एकटे गेले होते, ते अतिरेकी नाहीत, गुंड नाहीत, क्रिमिनल रेकॉर्ड नाहीये.. ते शिंदेंच्या अलिशान बंगल्यावर गेले होते. पोलिसांनी त्यांना अटक केली. अशा राजकीय हत्या होत असतील तर सामान्य नागरिकांनी जायचं कुठे?.आदित्य ठाकरे पुढे बोलले, आज ठाणे पोलिस आयुक्तांकडे जाऊन आम्ही जाब विचारण्याचा प्रयत्न केला, काही मुलभूत प्रश्न विचारण्याचा प्रयत्न केला. मीडियाची लोकंही तिथे होती, पोलिसांकडून काहीही ठोस उत्तर आलेलं नाही. परवा पूर्णेकर परिवाराने पत्रकार परिषद घेतली, त्यात दाखवलेला व्हिडीओ बोलका आहे. कारवाई करण्यासाठीचे सगळे पुरावे त्यांनी दिले आहेत..''पूर्णेकर कुटुंबियांनी दाखवलेला तो व्हिडीओ फॉरेन्सिकला पाठवल्याचे पोलिसांनी सांगितलं. त्यावर अनिल परब यांनी विचारलं की, फॉरेन्सिकमधून तुम्हाला किती दिवसांत व्हिडीओ मिळेल? त्यावर त्यांनी लवकरात लवकर मिळेल, असं सांगितलं. आम्ही दोनच गोष्टींसाठी ठाण्यात आलेलो होतो. एक म्हणजे पूर्णेकर परिवाराला पुन्हा भेटायला आणि पोलिस आयुक्तांना भेटण्यासाठी.''.Elon Musk Prediction: भविष्यात नोकरी करण्याची गरज उरणार नाही! एलॉन मस्क यांचा मोठा धमाका.ठाण्याच्या खासदारांना उद्देशून आदित्य ठाकरे म्हणाले, ''स्थानिक खासदारांची भाषा बघितली तर ते शिवराळ भाषेत बोलत आहेत. तुम्ही नालायकपणा केला, पळून गेलात, तुमच्यात हिंमत नाहीये.. ठाण्यात जी काही दादागिरी करण्याचा प्रयत्न केला जातोय, ती आम्ही मोडून काढू.'' असा इशारा त्यांनी दिला.