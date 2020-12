नागपाड्यात अल्पवयीन मुलाला बंदुकीचा धाक दाखवून अपहरण;  पैशांतून वादावादी; दोघांना अटक 

मुंबई ः पैशांच्या व्यवहारातील वादातून अल्पवयीन मित्राचे अपहरण करून त्याला पिस्तूल दाखवून धमकावल्याची गंभीर घटना नागपाडा परिसरात घडली. याप्रकरणी नागपाडा पोलिसांनी अपहरण, मारहाण, धमकावल्याचा गुन्हा दाखल करून दोन आरोपींना अटक केली. समीर सईद कुरेशी (वय 19), सोनू याकुब कुरेशी (21) अशी या दोघांची नावे आहेत. याप्रकरणी पोलिस अधिक तपास करत आहेत. मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई, पालघर, रायगड परिरातील बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा नागपाड्याच्या डिजिटल मार्केटिंग, सय्यद मंझीलमध्ये अल्पवयीन तक्रारदार राहतो. तक्रारदार आणि आरोपींमध्ये काही दिवसांपूर्वी पैशांचे व्यवहार झाले होते; मात्र काही कारणास्तव अल्पवयीन तक्रारदार आरोपींचे पैसे परत करू शकला नाही. यावरून आरोपींनी 22 डिसेंबरला तक्रारदार दुचाकीहून जात असताना त्याची वाट अडवली. त्या वेळी दोन्ही आरोपींनी गाडीवरून उतरून पैशांची मागणी करत तक्रारदाराला मारहाण केली. त्यानंतर दोघांनी आरोपीला डोंगरीच्या नुरबाग येथे नेले. त्या वेळी सोनूने त्याच्याजवळील पिस्तुलाचा धाक दाखवला, तर समीर आणि फरारी आरोपी वासील कुरेशी यांनी त्या ठिकाणीही त्याला मारहाण करून पैसे लवकरात लवकर देण्यासाठी धमकावले. या घटनेनंतर अल्पवयीन तक्रारदार मुलाने डोंगरी पोलिस ठाणे गाठत घडलेला प्रकार पोलिसांना सांगत तक्रार नोंदवली. मुलाच्या तक्रारीनुसार पोलिसांनी गुन्हा नोंदवला. डोंगरी पोलिसांनी हा गुन्हा पुढील तपासासाठी नागपाडा पोलिसांकडे वर्ग केला. नागपाडा पोलिसांनी या गुन्ह्यात दोन आरोपींना अटक केली, तर तिसऱ्या आरोपीचा शोध सुरू आहे. याप्रकरणी नागपाडा पोलिस अधिक तपास करत आहेत. Abduction of a minor in Nagpada Arguing over money ---------------------------------------------- ( संपादन - तुषार सोनवणे )

