पत्नीच्या मनाविरोधात गर्भपात करणाऱ्या पतीसह तिघांना अटक

अंबरनाथ : पत्नीच्या मनाविरोधात गर्भपात करण्यास भाग पाडणाऱ्या पतीसह तीन जणांविरोधात अंबरनाथ येथील शिवाजीनगर पोलिसांत गुन्हा दाखल झाला आहे. याप्रकरणी पती अमृत याला पोलिसांनी अटक केली असून त्याला चार दिवसांची पोलिस कोठडी सुनावण्यात आली आहे. अंबरनाथच्या वडवली भागात राहणाऱ्या पीडित महिलेचा विवाह कुर्ला येथे राहणाऱ्या अमृत सामनेरकर याच्यासोबत डिसेंबर 2017 मध्ये झाला होता. ऑक्‍टोबर 2018 मध्ये गरोदर असलेल्या महिलेने त्याबाबत नवरा अमृत सामनेरकर याला सांगितल्यानंतर त्याने जबाबदारी झटकण्यास सुरुवात करून मुलाचा सांभाळ मी करू शकत नसल्याचे सांगितले. पीडित महिलेने बाळाला जन्म देण्याची मानसिक तयारी दाखवूनही अमृत याने पत्नीला गर्भपाताच्या गोळ्या देत तिचा गर्भपात केला. त्या गोळ्यांचा त्रास झाल्यावर तिला रुग्णालयातही हलवले नाही. याबाबत महिलेच्या माहेरच्यांना माहिती कळताच त्यांनी तिला अंबरनाथच्या एका खासगी रुग्णालयात दाखल करून उपचार केले. त्यानंतर पुन्हा त्रास देणाऱ्या पतीच्या जाचाला कंटाळून पीडितेने शिवाजीनगर पोलिस ठाण्यात तक्रार दाखल केली. याप्रकरणी पोलिसांनी पती अमृत सामनेरकर, सासू कल्पना सामनेरकर आणि सासरे शशिकांत सामनेरकर यांच्याविरोधात 24 ऑगस्ट रोजी गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

Web Title: Abortion against the wife's mind Three men arrested with husband