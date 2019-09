तारुण्यात जामीन; उतारवयात अटक

मुंबई : बनावट नोटा बाळगल्याप्रकरणी १९८५ मध्ये सहार पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल झालेल्या आरोपीला तब्बल ३५ वर्षांनंतर गुन्हे शाखेने अटक केली. त्या वेळी न्यायालयातून जामीन मिळाल्यानंतर आरोपी फरारी झाला होता. इब्राहिम मन्सुरी असे या आरोपीचे नाव असून सध्या तो ६३ वर्षांचा आहे. फरारी झाला तेव्हा तो २८ वर्षांचा होता. सहार पोलिसांनी ३५ वर्षांपूर्वी बनावट नोटाप्रकरणी ११ जणांना अटक केली होती. त्यातील मन्सुरी हा जामीन मिळाल्यानंतर मुंबईतून फरारी होऊन गुजरातमध्ये स्थायिक झाला होता. तेव्हापासून पोलिस सातत्याने त्याचा शोध घेत होती. खबऱ्यांकडून गुन्हे शाखेला एक संशयित गुजरातमधील पालनपुर तालुक्‍यात दडून बसला असल्याची माहिती मिळाली. त्यानुसार पोलिसांनी मन्सुरी याला ताब्यात घेतले. तब्बल ३५ वर्षांनंतर आरोपीची ओळख पटवताना पोलिसांचीही दमछाक होत होती. पुढील तपासासाठी आरोपीला सहार पोलिसांच्या ताब्यात दिल्याची माहिती गुन्हे शाखेने दिली आहे.



