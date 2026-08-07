Palghar Crime : अल्पवयीन मुलीच्या हत्या, अत्याचारप्रकरणी आरोपीला मृत्युदंड

पालघर - डहाणू पोलीस ठाण्याच्या हद्दीतील अल्पवयीन मुलीवर लैंगिक अत्याचार करून तिची हत्या केल्याच्या गंभीर प्रकरणात पालघर येथील अतिरिक्त सत्र न्यायालयाने आरोपी प्रमुल उर्फ प्रफुल्ल उर्फ प्रमोद रत्न घोसे याला मृत्युदंडाची शिक्षा सुनावली. अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ए. आर. रहाणे यांनी विशेष खटला क्रमांक 33/2021 मध्ये हा निकाल दिला. मात्र, मृत्युदंडाची अंमलबजावणी होण्यापूर्वी मुंबई उच्च न्यायालयाकडून शिक्षेची पुष्टी होणे आवश्यक आहे..अल्पवयीन मुलीवरील लैंगिक अत्याचार आणि तिच्या जीवितहानीच्या या प्रकरणात न्यायालयाने उपलब्ध पुरावे आणि कायदेशीर तरतुदींच्या आधारे आरोपीला विविध कलमांखाली दोषी ठरविले. भारतीय दंड संहितेच्या कलम 302 अंतर्गत हत्येच्या गुन्ह्यासाठी आरोपीला मृत्युदंडासह ५० हजार रुपये दंड सुनावण्यात आला आहे. दंड न भरल्यास एक वर्षाचा सश्रम कारावास भोगावा लागेल.तसेच कलम 307 अंतर्गत आरोपीला दोषी ठरवून जन्मठेप आणि २५ हजार रुपये दंड अशी शिक्षा सुनावण्यात आली आहे. दंड न भरल्यास सहा महिन्यांचा सश्रम कारावासाची तरतूद आहे..याशिवाय भारतीय दंड संहितेच्या कलम 376(2)(i), 376-AB आणि 376-A तसेच पोकसो कायद्याच्या कलम 4 आणि 6 अंतर्गतही आरोपीला दोषी ठरविण्यात आले आहे. पोक्सो कायद्याच्या कलम 42 मधील तरतुदीनुसार संबंधित गुन्ह्यांसाठी मृत्युदंडाची शिक्षा सुनावण्यात आली आहे..पीडितेच्या कुटुंबाच्या हक्कांचीही दखलन्यायालयाने आरोपीला पोकसो कायद्याच्या कलम 12 अंतर्गत आरोपातून निर्दोष मुक्त केले आहे. दुसरीकडे, पीडितेच्या कुटुंबाला न्याय मिळण्याबरोबरच त्यांना कायदेशीर व आर्थिक मदत मिळण्याच्या दृष्टीनेही न्यायालयाने महत्त्वाचे निर्देश दिले आहेत.निर्णयाची प्रत जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाकडे पाठविण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. पीडितेच्या पालकांना यापूर्वी पुरेशी नुकसानभरपाई मिळाली नसेल, तर नियमानुसार त्यांना नुकसानभरपाई मिळवून देण्यासाठी कार्यवाही करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. त्यामुळे या प्रकरणात केवळ आरोपीच्या शिक्षेपुरताच नव्हे, तर पीडित कुटुंबाच्या हक्कांचाही न्यायालयाने विचार केला आहे..मृत्युदंडाची अंतिम अंमलबजावणी अद्याप बाकीन्यायालयाने आरोपीला मृत्युदंडाची शिक्षा सुनावली असली तरी तिची तातडीने अंमलबजावणी होणार नाही. मृत्युदंडाच्या शिक्षेच्या पुष्टीसाठी प्रकरण मुंबई उच्च न्यायालयाकडे संदर्भित करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. या प्रकरणातील नोंदी व कार्यवाही उच्च न्यायालयाकडे सादर करण्यात येणार असून, उच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतरच पुढील कायदेशीर प्रक्रिया निश्चित होईल.आरोपीला सध्या कारागृह वॉरंटनुसार कारागृहात ठेवण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. मृत्युदंडाची शिक्षा एकाच वेळी अंमलात आणावी, तसेच इतर अवशिष्ट शिक्षांबाबतही त्यानुसार कार्यवाही करावी, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे..अल्पवयीन मुलांच्या सुरक्षिततेचा आणि त्यांच्या संरक्षणाचा प्रश्न या प्रकरणामुळे पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. न्यायालयाचा हा निकाल पीडितेला न्याय मिळवून देण्याच्या प्रक्रियेतील महत्त्वाचा टप्पा असला, तरी मृत्युदंडाबाबतची अंतिम कायदेशीर प्रक्रिया मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतरच पूर्ण होणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.